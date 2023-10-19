Ярошик рассказал, от каких клубов у него есть предложения

Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик прокомментировал свое будущее.

«Я пока нигде не работаю, занимаюсь семьей, отдыхаю, учусь и смотрю футбол. У меня есть два предложения от чешских клубов. Решение пока не принял.

Я продолжаю следить за РПЛ и, конечно, хотел бы вернуться в Россию, но не знаю, когда это произойдет. Зимой готов вернуться в РПЛ, у меня же нет десяти предложений на руках, чтобы выбирать и рассуждать, ха-ха. Может, поеду на стажировку в какой-то клуб. Посмотрим, что будет в будущем», – сказал Ярошик.