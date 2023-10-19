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    Ярошик рассказал, от каких клубов у него есть предложения

    Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик прокомментировал свое будущее.

    «Я пока нигде не работаю, занимаюсь семьей, отдыхаю, учусь и смотрю футбол. У меня есть два предложения от чешских клубов. Решение пока не принял.

    Я продолжаю следить за РПЛ и, конечно, хотел бы вернуться в Россию, но не знаю, когда это произойдет. Зимой готов вернуться в РПЛ, у меня же нет десяти предложений на руках, чтобы выбирать и рассуждать, ха-ха. Может, поеду на стажировку в какой-то клуб. Посмотрим, что будет в будущем», – сказал Ярошик.

    • Ярошик был главным тренером «Оренбурга» с июня по август 2023 года.
    • Под руководством чешского специалиста «Оренбург» провел семь матчей во всех турнирах, в которых одержал лишь одну победу, один раз сыграл вничью и потерпел пять поражений.
    • Во время игровой карьеры Ярошик выступал в России за ЦСКА и «Крылья Советов».

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    Источник: «РБ Спорт»

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