Защитник «Краснодара» рассказал, как в Бразилии относятся к россиянам

Бразильский защитник «Краснодара» Витор Тормена высказался об отношении латиноамериканских футболистов к россиянам.
– Сейчас в Россию неохотно едут футболисты из Европы, зато подписывают контракты очень многие футболисты из Латинской Америки. Там другое отношение к России?
– Не знаю, как в остальных странах, но многие бразильцы охотно едут в Россию. У нас хорошее отношение к россиянам, это помогает в принятии решения, – заявил Тормена.
- Тормена перешел в «Краснодар» из «Браги» в августе 2023 года за 3 миллиона евро. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
- Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 5 миллионов евро.
- В текущем сезоне 27-летний центральный защитник принял участие в восьми матчах «Краснодара» во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности 595 минут.
Источник: Metaratings.ru