Защитник «Краснодара» рассказал, как в Бразилии относятся к россиянам

Бразильский защитник «Краснодара» Витор Тормена высказался об отношении латиноамериканских футболистов к россиянам.

– Сейчас в Россию неохотно едут футболисты из Европы, зато подписывают контракты очень многие футболисты из Латинской Америки. Там другое отношение к России?

– Не знаю, как в остальных странах, но многие бразильцы охотно едут в Россию. У нас хорошее отношение к россиянам, это помогает в принятии решения, – заявил Тормена.