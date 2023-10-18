«Ницца» отстранила футболиста за поддержку Палестины

Французский клуб «Ницца» объявил об отстранении защитника Юсефа Аталя за поддержку Палестины в своих социальных сетях.

«Руководство «Ниццы» обменялось мнением с Юсефом, как только он вернулся из сборной Алжира. Клуб считает, что игрок признал свою ошибку – быстро удалил публикацию и принес публичные извинения. Тем не менее, учитывая характер опубликованной публикации и ее серьезность, клуб принял решение немедленно применить к игроку первые дисциплинарные санкции, предшествующие тем, которые могут принять спортивные и судебные инстанции. В связи с этим Юсеф Аталь отстранен до дальнейшего уведомления», – сказано в заявлении пресс-службы «Ниццы».