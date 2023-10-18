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    «Ницца» отстранила футболиста за поддержку Палестины

    Французский клуб «Ницца» объявил об отстранении защитника Юсефа Аталя за поддержку Палестины в своих социальных сетях.

    «Руководство «Ниццы» обменялось мнением с Юсефом, как только он вернулся из сборной Алжира. Клуб считает, что игрок признал свою ошибку – быстро удалил публикацию и принес публичные извинения. Тем не менее, учитывая характер опубликованной публикации и ее серьезность, клуб принял решение немедленно применить к игроку первые дисциплинарные санкции, предшествующие тем, которые могут принять спортивные и судебные инстанции. В связи с этим Юсеф Аталь отстранен до дальнейшего уведомления», – сказано в заявлении пресс-службы «Ниццы».

    • 15 октября Аталь опубликовал видео и призвал к «черному дню для евреев». Через некоторое время 27-летний футболист удалил запись.
    • Позже мэр Ниццы Кристиан Эстрози потребовал от Аталя извинений и выразил готовность исключить его из состава клуба.
    • С поддержкой Палестины выступили экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона, нападающий «Аль-Иттихад» Карим Бензема и защитник «Баварии» Нуссаир Мазрауи.

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    Источник: Бомбардир

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    18.10.2023 13:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1761

      aubergine 18 октября, 16:34

      А как же свобода слова, демократические ценности и права человека в целом? Ведь каждый слюнявый либерашка талдычит о том как свободно живётся в Европе)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +922

      shikari__ > aubergine 18 октября, 17:42

      Сейчас еще и Бензема лишат всего чего можно и нельзя, но это другое, тут понимать надо)

      1
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      Рейтинг: +4024

      acor94 18 октября, 13:52

      Так если тебя уже отстранили, можно и дальше гнуть свою линтю.

      0
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