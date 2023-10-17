Помазун назвал причины пропущенных голов в матче с Кенией

Вратарь екатеринбургского «Урала» Илья Помазун рассказал о дебюте за сборную России в товарищеском матче с Кенией.

«Это дебют за сборную России, конечно, эмоции переполняют. Спасибо тренерскому штабу, тренеру вратарей Виталию Витальевича Кафанову, что предоставили шанс. Как оценю свою игру? На самом деле особо моментов не было, два-три удара – два гола. Обидно, конечно.

Первый гол был, потому что поле не очень хорошего качества, мяч подскочил, а второй – так случилось, так бывает, это футбол. Дебюты разные бывают, у меня были и похуже дебюты. Очень приятно работать с Виталием Виталиевичем, у нас хороший коллектив, хорошие тренировки», – сказал Помазун.