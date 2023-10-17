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    Помазун назвал причины пропущенных голов в матче с Кенией

    Вратарь екатеринбургского «Урала» Илья Помазун рассказал о дебюте за сборную России в товарищеском матче с Кенией.

    «Это дебют за сборную России, конечно, эмоции переполняют. Спасибо тренерскому штабу, тренеру вратарей Виталию Витальевича Кафанову, что предоставили шанс. Как оценю свою игру? На самом деле особо моментов не было, два-три удара – два гола. Обидно, конечно.

    Первый гол был, потому что поле не очень хорошего качества, мяч подскочил, а второй – так случилось, так бывает, это футбол. Дебюты разные бывают, у меня были и похуже дебюты. Очень приятно работать с Виталием Виталиевичем, у нас хороший коллектив, хорошие тренировки», – сказал Помазун.

    • Матч сборных России и Кении прошeл в Турцию и закончился вничью 2:2.
    • Голы в ворота Помазуна забили Энтони Акуму на 16-й минуте и Масуд Джума на 36-й.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +102777

      zigbert 21 минуту назад

      Зачем надо было делать такие рискованные пасы, когда защитника уже накрывали соперники? Баринов тоже виноват за то что не сумел обработать мяч. отсюда такой нелепый гол. По сути оба гола подарили кенийцам.

      0
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      Рейтинг: +22014

      Cleaner 35 минут назад

      СЛАБЫЕ игроки сборной России, а главное, ее ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ тренер - вот причина плохой игры сборной.

      0
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      Рейтинг: +10

      Сергей-Тразин-vkontakte 1 час назад

      Мужики, что ставят на спорт. Я тут поверил в псевдо 99% прохода от телега-каналов и пабликов в вк. Ничего там не заходит. Вернулся на старый сервис. 10 лет им. Ищите их в любом поиске: «БРОНЗОВЫЙ ПРОГНОЗ». Сайт. До победы прогнозы дают.

      0
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      Рейтинг: +496

      erybov1965 1 час назад

      Дежурная отмазка.Но к вратарю как раз меньше всего вопросов.Если говорят о качестве поля,как о причине не удачной игры,значит причину этого все прекрасно знают.И одна из них-слабая техника игроков.Про желание,вообще молчу.

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      Рейтинг: +18081

      Garrincha58 2 часа назад

      причина одна тебе и твоему капитану липовому делать в сборной нечего

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