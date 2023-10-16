Мостовой определил лучших игроков в командах-лидерах РПЛ

Экс-спартаковец Александр Мостовой назвал лучших футболистов в командах из топ-3 чемпионата России.

«Краснодар» – 27 очков «Крылья Советов» – 21 «Зенит» – 20

«В «Краснодаре» у нас Джон Кордоба, однозначно, лучший нападающий сейчас. Дальше кто у нас? В «Зените» ясно, что Вендел один из лидеров.

«Крылья Советов» – Гарре. Но у «Крыльев» лучше идет командная игра. У них бросается в глаза, что они все друг друга дополняют. Поэтому трудно кого-то из них выделить», – сказал Мостовой.