Мостовой определил лучших игроков в командах-лидерах РПЛ

Экс-спартаковец Александр Мостовой назвал лучших футболистов в командах из топ-3 чемпионата России.
- «Краснодар» – 27 очков
- «Крылья Советов» – 21
- «Зенит» – 20
«В «Краснодаре» у нас Джон Кордоба, однозначно, лучший нападающий сейчас. Дальше кто у нас? В «Зените» ясно, что Вендел один из лидеров.
«Крылья Советов» – Гарре. Но у «Крыльев» лучше идет командная игра. У них бросается в глаза, что они все друг друга дополняют. Поэтому трудно кого-то из них выделить», – сказал Мостовой.
Источник: Metaratings