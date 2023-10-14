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    • Экс-нападающий «Спартака» встал на защиту Абаскаля: «Результаты команды – далеко не только его проблема»

    Экс-нападающий «Спартака» встал на защиту Абаскаля: «Результаты команды – далеко не только его проблема»

    Бывший форвард «Спартака» Ари считает, что Гильермо Абаскалю нужно дать несколько лет, чтобы построить успешную команду.

    «Обвинения в адрес Абаскаля – абсолютно неправильный подход! Я не согласен.

    Нужно дать ему спокойно поработать несколько лет, тогда он построит хорошую команду и создаст правильную атмосферу. Результаты 100% придут. Дайте тренеру время.

    Результаты команды – далеко не только его проблема. Атмосферу создают еще и сами футболисты.

    Именно они должны сидеть, разговаривать, думать как стать лучше, биться, быть друг за друга», – сказал Ари.

    • У «Спартака» 3 матча подряд без побед.
    • Команда идет на 5-м месте в РПЛ, отставание от лидера – 10 очков.
    • В клубе решили, что испанца не уволят до зимней паузы, но поставили ему ультиматум.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20303

      NewLife 16 минут назад

      Какой нхер "бывший форвард Спартака" ?
      Ари отыграл 3 сезона в Спартаке (110 игр), а затем 6 сезонов за Краснодар (168 игр).
      Дешевки, вы ничего не попутали, может хватит пиариться и упоминать всуе Спартак.

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      Рейтинг: +6475

      fakeid 1 час назад

      я уже со счёта сбился, сколько тренеров поменяли хряки. но что-то около 20-ти тренеров за 20 лет. дайте хоть одному поработать 3 года, или если не стал чемпионом в первом сезоне - сразу нахер? вроде такая логика в тарасятнике.

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