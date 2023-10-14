Экс-нападающий «Спартака» встал на защиту Абаскаля: «Результаты команды – далеко не только его проблема»

Бывший форвард «Спартака» Ари считает, что Гильермо Абаскалю нужно дать несколько лет, чтобы построить успешную команду.

«Обвинения в адрес Абаскаля – абсолютно неправильный подход! Я не согласен.

Нужно дать ему спокойно поработать несколько лет, тогда он построит хорошую команду и создаст правильную атмосферу. Результаты 100% придут. Дайте тренеру время.

Результаты команды – далеко не только его проблема. Атмосферу создают еще и сами футболисты.

Именно они должны сидеть, разговаривать, думать как стать лучше, биться, быть друг за друга», – сказал Ари.