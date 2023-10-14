Экс-нападающий «Спартака» встал на защиту Абаскаля: «Результаты команды – далеко не только его проблема»

Бывший форвард «Спартака» Ари считает, что Гильермо Абаскалю нужно дать несколько лет, чтобы построить успешную команду.
«Обвинения в адрес Абаскаля – абсолютно неправильный подход! Я не согласен.
Нужно дать ему спокойно поработать несколько лет, тогда он построит хорошую команду и создаст правильную атмосферу. Результаты 100% придут. Дайте тренеру время.
Результаты команды – далеко не только его проблема. Атмосферу создают еще и сами футболисты.
Именно они должны сидеть, разговаривать, думать как стать лучше, биться, быть друг за друга», – сказал Ари.
- У «Спартака» 3 матча подряд без побед.
- Команда идет на 5-м месте в РПЛ, отставание от лидера – 10 очков.
- В клубе решили, что испанца не уволят до зимней паузы, но поставили ему ультиматум.
Источник: Sport24