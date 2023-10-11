В «Спартаке» приняли принципиальное решение по Абаскалю

Руководство «Спартака» определилось с будущим Гильермо Абаскаля на посту главного тренера.

В клубе приняли принципиальное решение, что испанец не лишится работы до зимней паузы.

Дальнейшее сотрудничество будет зависеть от результатов команды и места в турнирной таблице РПЛ.