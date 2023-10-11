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    В «Спартаке» приняли принципиальное решение по Абаскалю

    Руководство «Спартака» определилось с будущим Гильермо Абаскаля на посту главного тренера.

    В клубе приняли принципиальное решение, что испанец не лишится работы до зимней паузы.

    Дальнейшее сотрудничество будет зависеть от результатов команды и места в турнирной таблице РПЛ.

    • У «Спартака» 3 матча подряд без побед.
    • Команда идет на 5-м месте в РПЛ, отставание от лидера – 10 очков.

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    Источник: телеграм-канал журналиста Максима Никитина

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    Сегодня, 12:47
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4532

      ПалкоВводецъ (returned) 2 минуты назад

      Зимой попрут ссаными тряпками, когда станет ещё хуже в мазутном проекте. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +1452

      k611 57 минут назад

      Время покажет как будет...

      0
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      Рейтинг: +22502

      derrik2000 1 час назад

      Ерунда это, а не "принципиальное решение".((( ИГРЫ НЕТ и не предвидится у команды. Все, что залетает в чужие ворота - результат индивидуальных действий ОТДЕЛЬНЫХ игроков.

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      Рейтинг: +20222

      ilichkadr 1 час назад

      Абаскалю простят всё, если Спартак выиграет 3 следующих матча: Пари НН, Факел, Краснодар.

      1
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      Рейтинг: +6980

      Давид59 2 часа назад

      Абаскаль вылетел бы сразу, если бы с ЦСКА не отскочили. Спас его Медина. Пока что.

      1
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      Рейтинг: +1586

      SLADE2019 2 часа назад

      Никакого принципиального решения эти бездари принять не в состоянии. Такую позицию сразу надо было обрисовать, а не после жидкой ничейки. Сомневаюсь, что если в двух ближайших играх будут баранки, то Абаскаль останется до паузы. Одним словом шарахаются из стороны в сторону.

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