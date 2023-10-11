В «Спартаке» приняли принципиальное решение по Абаскалю

Зимой попрут ссаными тряпками, когда станет ещё хуже в мазутном проекте. Гыгыгы
Руководство «Спартака» определилось с будущим Гильермо Абаскаля на посту главного тренера.
В клубе приняли принципиальное решение, что испанец не лишится работы до зимней паузы.
Дальнейшее сотрудничество будет зависеть от результатов команды и места в турнирной таблице РПЛ.
- У «Спартака» 3 матча подряд без побед.
- Команда идет на 5-м месте в РПЛ, отставание от лидера – 10 очков.
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.