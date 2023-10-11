Названо условие для увольнения Абаскаля из «Спартака»

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Руководство «Спартака» поставило ультиматум главному тренеру Гильермо Абаскалю.
Как сообщалось ранее, испанца не уволят до зимней паузы, но дальнейшее сотрудничество будет зависеть от результатов команды.
Чтобы Абаскаль сохранил работу, «Спартак» должен уйти на перерыв в тройке лидеров РПЛ.
- Москвичи набрали 17 очков в 11 турах чемпионата и занимают 5-е место в таблице.
- Отставание от топ-3 – три балла.
- У «Спартака» 3 матча подряд без побед.
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