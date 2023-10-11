Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    Названо условие для увольнения Абаскаля из «Спартака»

    Руководство «Спартака» поставило ультиматум главному тренеру Гильермо Абаскалю.

    Как сообщалось ранее, испанца не уволят до зимней паузы, но дальнейшее сотрудничество будет зависеть от результатов команды.

    Чтобы Абаскаль сохранил работу, «Спартак» должен уйти на перерыв в тройке лидеров РПЛ.

    • Москвичи набрали 17 очков в 11 турах чемпионата и занимают 5-е место в таблице.
    • Отставание от топ-3 – три балла.
    • У «Спартака» 3 матча подряд без побед.

    Новости по теме
    Гендиректор «Спартака» ответил, вознесся ли Абаскаль до небес 3
    У Абаскаля разногласия со спортивным директором «Спартака» 6
    В «Спартаке» приняли принципиальное решение по Абаскалю 8
    Источник: «Евро-футбол»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:51
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3446

      alefreddy 59 минут назад

      какой чудак на букву м продлил с ним контракт а теперь из за неустойки никто не может отцепить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8832

      nik55 2 часа назад

      ну попадут в тройку а весной провал и что дальше? ----- гнать нужно сейчас

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6539

      subbotaspartak > nik55 1 час назад

      А не попадут в тройку?

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+