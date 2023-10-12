Кузяев высказался о невостребованности игроков «Зенита» в сборной России

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев прокомментировал тот факт, что в сборную России вызван только один игрок «Зенита».
«Из «Зенита» и в прошлые разы в сборной было не очень-то много футболистов: два-три человека. А в этот раз – вообще один Ванька [Сергеев].
На мой взгляд, почти все ребята с российским паспортом из «Зенита» достойны вызова, но у кого-то сейчас мало игровой практики (всe-таки иностранцев в стартовом составе довольно много), а кто-то травмирован.
Вячеслав Караваев практически всегда вызывался, но последние матчи пропустил из-за повреждения. Андрей Мостовой – тоже игрок сборной и тоже травмирован.
Я Ваню уже обо всeм расспросил и в курсе дела, что происходит в команде, как атмосфера в клубе. Естественно, я немного соскучился по ребятам, по Питеру, по «Зениту», – сказал Кузяев.
- Сегодня Россия примет Камерун, начало – в 19:00 мск.
- Товарищеский матч пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена».
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 по 2023 год.
- Прошедшим летом он перешел в «Гавр» в качестве свободного агента, заключив контракт до 2025 года.