Кузяев высказался о невостребованности игроков «Зенита» в сборной России

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев прокомментировал тот факт, что в сборную России вызван только один игрок «Зенита».

«Из «Зенита» и в прошлые разы в сборной было не очень-то много футболистов: два-три человека. А в этот раз – вообще один Ванька [Сергеев].

На мой взгляд, почти все ребята с российским паспортом из «Зенита» достойны вызова, но у кого-то сейчас мало игровой практики (всe-таки иностранцев в стартовом составе довольно много), а кто-то травмирован.

Вячеслав Караваев практически всегда вызывался, но последние матчи пропустил из-за повреждения. Андрей Мостовой – тоже игрок сборной и тоже травмирован.

Я Ваню уже обо всeм расспросил и в курсе дела, что происходит в команде, как атмосфера в клубе. Естественно, я немного соскучился по ребятам, по Питеру, по «Зениту», – сказал Кузяев.