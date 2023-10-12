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    • Кузяев высказался о невостребованности игроков «Зенита» в сборной России

    Кузяев высказался о невостребованности игроков «Зенита» в сборной России

    Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев прокомментировал тот факт, что в сборную России вызван только один игрок «Зенита».

    «Из «Зенита» и в прошлые разы в сборной было не очень-то много футболистов: два-три человека. А в этот раз – вообще один Ванька [Сергеев].

    На мой взгляд, почти все ребята с российским паспортом из «Зенита» достойны вызова, но у кого-то сейчас мало игровой практики (всe-таки иностранцев в стартовом составе довольно много), а кто-то травмирован.

    Вячеслав Караваев практически всегда вызывался, но последние матчи пропустил из-за повреждения. Андрей Мостовой – тоже игрок сборной и тоже травмирован.

    Я Ваню уже обо всeм расспросил и в курсе дела, что происходит в команде, как атмосфера в клубе. Естественно, я немного соскучился по ребятам, по Питеру, по «Зениту», – сказал Кузяев.

    • Сегодня Россия примет Камерун, начало – в 19:00 мск.
    • Товарищеский матч пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена».
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
    • Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 по 2023 год.
    • Прошедшим летом он перешел в «Гавр» в качестве свободного агента, заключив контракт до 2025 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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