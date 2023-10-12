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  • Шевченко отреагировал на решение УЕФА отменить допуск сборных России U17

Шевченко отреагировал на решение УЕФА отменить допуск сборных России U17

12 октября 2023, 10:20
13

Андрей Шевченко поприветствовал отмену решения УЕФА о допуске юношеских сборных России до международных турниров.

«Приветствую решение УЕФА не рассматривать допуск российских футбольных сборных до 17 лет на международные турниры.

Возрастная категория не имеет никакого значения в мировой справедливости. Это маленький, но важный шаг. Спасибо всем кто был причастен к переговорам», – написал Шевченко в соцсетях.

  • Команды из России отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022-го.
  • В сентябре УЕФА рекомендовал снять бан с российских сборных U17.
  • Во вторник УЕФА отменил собственную рекомендацию без проведения голосования, сославшись на отсутствие технического решения, позволяющего российским командам играть.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Россия (до 18) Шевченко Андрей
Комментарии (13)
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Artemka444
1697096108
Бакланы!!!
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Fialet
1697096373
Сявченко подтявкнул.
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erybov1965
1697097218
В футболе,конечно он был хорош.Но как был туповатым в политике,так и остался.В политике,он вообще-то чему-то научился,например приспосабливаться,хитрить,надо же как-то сохранить и приумножить заработанное.Да и его многое связывает с Европой и этим все сказано.
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mahan
1697104150
Мозгов совсем нет.
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Garrincha58
1697111729
ещё один жополиз высунулся
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Oldtrafford83
1697124583
иди дальше лежи очко КВНщику ибо ты такой же осёл как и он
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ZunVunChun
1697169558
У. Е. Б. И. Щ. Е БОЛОТНОЕ
Ответить
Tge
1697182745
Днище!
Ответить
Серый212918
1697214090
Наши пацаны на СВО, ему ответят более доходчиво. И УЕФА с нато, ему не помогут.
Ответить
Plyash
1697708120
Шева настоящий изношенный презерватив,который подзабыл,честь какого Государства он защищал в прошлом веке.Двуликая окраинская шавка,с легкостью меняющая свои взгляды в угоду сиюминутной обстановки.В незалежной большинство таких уродов-нациков,что о них вспоминать.
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