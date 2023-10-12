Шевченко отреагировал на решение УЕФА отменить допуск сборных России U17

В футболе,конечно он был хорош.Но как был туповатым в политике,так и остался.В политике,он вообще-то чему-то научился,например приспосабливаться,хитрить,надо же как-то сохранить и приумножить заработанное.Да и его многое связывает с Европой и этим все сказано.
Андрей Шевченко поприветствовал отмену решения УЕФА о допуске юношеских сборных России до международных турниров.
«Приветствую решение УЕФА не рассматривать допуск российских футбольных сборных до 17 лет на международные турниры.
Возрастная категория не имеет никакого значения в мировой справедливости. Это маленький, но важный шаг. Спасибо всем кто был причастен к переговорам», – написал Шевченко в соцсетях.
- Команды из России отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022-го.
- В сентябре УЕФА рекомендовал снять бан с российских сборных U17.
- Во вторник УЕФА отменил собственную рекомендацию без проведения голосования, сославшись на отсутствие технического решения, позволяющего российским командам играть.