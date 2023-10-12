Шевченко отреагировал на решение УЕФА отменить допуск сборных России U17

Андрей Шевченко поприветствовал отмену решения УЕФА о допуске юношеских сборных России до международных турниров.

«Приветствую решение УЕФА не рассматривать допуск российских футбольных сборных до 17 лет на международные турниры.

Возрастная категория не имеет никакого значения в мировой справедливости. Это маленький, но важный шаг. Спасибо всем кто был причастен к переговорам», – написал Шевченко в соцсетях.