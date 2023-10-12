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    • Шевченко отреагировал на решение УЕФА отменить допуск сборных России U17

    Шевченко отреагировал на решение УЕФА отменить допуск сборных России U17

    Андрей Шевченко поприветствовал отмену решения УЕФА о допуске юношеских сборных России до международных турниров.

    «Приветствую решение УЕФА не рассматривать допуск российских футбольных сборных до 17 лет на международные турниры.

    Возрастная категория не имеет никакого значения в мировой справедливости. Это маленький, но важный шаг. Спасибо всем кто был причастен к переговорам», – написал Шевченко в соцсетях.

    • Команды из России отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022-го.
    • В сентябре УЕФА рекомендовал снять бан с российских сборных U17.
    • Во вторник УЕФА отменил собственную рекомендацию без проведения голосования, сославшись на отсутствие технического решения, позволяющего российским командам играть.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +491

      erybov1965 32 минуты назад

      В футболе,конечно он был хорош.Но как был туповатым в политике,так и остался.В политике,он вообще-то чему-то научился,например приспосабливаться,хитрить,надо же как-то сохранить и приумножить заработанное.Да и его многое связывает с Европой и этим все сказано.

      0
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      Рейтинг: +2670

      Январь 59 34 минуты назад

      А что вы будете петь через годика полтора?,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21977

      Cleaner 35 минут назад

      Вражина...(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2259

      Fialet 47 минут назад

      Сявченко подтявкнул.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2023

      Artemka444 51 минуту назад

      Бакланы!!!

      1
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