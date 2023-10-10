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  • Исполком УЕФА отменил допуск сборных России U17 без голосования

Исполком УЕФА отменил допуск сборных России U17 без голосования

10 октября 2023, 15:43
4

У членов исполкома УЕФА не спрашивали мнение о допуске сборных России U17 до международных турниров.

УЕФА вернул бан для россиян без проведения голосования.

«Я был полностью готов подчеркнуть позицию Швеции, если бы на встрече началось обсуждение этого вопроса.

Вопрос решен без обсуждения, и это означает, что линия, которой придерживаются Шведский футбольный союз и шведский спорт, продолжает существовать. И я это поддерживаю», – сказал президент Шведского футбольного союза Карл Нильссон.

  • Команды из России отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.
  • На фоне сентябрьской рекомендации УЕФА частично снять бан более 10 стран объявили о бойкоте возможных матчей с россиянами.
  • В итоге в УЕФА заявили, что «не нашли технического решения, позволяющего российским командам играть».
  • Нильссон ранее поддержал допуск юношеских сборных России.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Россия (до 18)
Комментарии (4)
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Александр.Т.
1696943457
Ожидаемо,
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acor94
1696944285
Интересно. А почему нельзя наказать за это Щвецию санкционно? Я уверен, они что-то, да покупают у нас. Разорвать контракты, или поднять стоймость выше рыночной. Так, чтоб ударило по их экономике.
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