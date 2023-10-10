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    • Исполком УЕФА отменил допуск сборных России U17 без голосования

    Исполком УЕФА отменил допуск сборных России U17 без голосования

    У членов исполкома УЕФА не спрашивали мнение о допуске сборных России U17 до международных турниров.

    УЕФА вернул бан для россиян без проведения голосования.

    «Я был полностью готов подчеркнуть позицию Швеции, если бы на встрече началось обсуждение этого вопроса.

    Вопрос решен без обсуждения, и это означает, что линия, которой придерживаются Шведский футбольный союз и шведский спорт, продолжает существовать. И я это поддерживаю», – сказал президент Шведского футбольного союза Карл Нильссон.

    • Команды из России отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.
    • На фоне сентябрьской рекомендации УЕФА частично снять бан более 10 стран объявили о бойкоте возможных матчей с россиянами.
    • В итоге в УЕФА заявили, что «не нашли технического решения, позволяющего российским командам играть».
    • Нильссон ранее поддержал допуск юношеских сборных России.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 15:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4007

      acor94 2 часа назад

      Интересно. А почему нельзя наказать за это Щвецию санкционно? Я уверен, они что-то, да покупают у нас. Разорвать контракты, или поднять стоймость выше рыночной. Так, чтоб ударило по их экономике.

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      Рейтинг: +127

      ramblernasheveverything > acor94 39 минут назад

      наказать за это Щвецию санкционно=====
      Гыыы Как ? Когда Россия сама под санкциями. Швеция после 24.02.22 сама отказывается от российских товаров.
      "Импорт в Швецию из России сократился за время действия экономических санкций на 90%, что стало самым большим падением во всем Евросоюзе....Швеция является страной, которая в процентном отношении сократила импорт товаров из России больше всего в ЕС... если эта тенденция продолжится, то импорт может прекратиться вообще. Это очевидный тренд, что шведские компании сокращают импорт из России. С начала в.ойны он снижался от месяца к месяцу и, если тенденция продолжится, скоро вообще прекратится"

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      Рейтинг: +4007

      acor94 > ramblernasheveverything 34 минуты назад

      Природные ресурсы и полезные ископаемые. Я спрашиваю можно ли как то повлиять, а не утверждаю.

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      Рейтинг: +127

      ramblernasheveverything > acor94 3 минуты назад

      Россия по воле государя , оказалась под санкциями.Вокруг одни враги. Ну или как Китай , и не друг и не враг- а так.Свою выгоду ищет.
      БОльшую долю госбюджета составляла продажа газа-нефти в Европу ( кстати сплошь страны НАТО ), приносящая ежегодно более 200 миллиардов евро .Сейчас Европа активно сокращает покупки российских газа-нефти, переходя на других поставщиков (США, Норвегия,Азербайджан и др.) Какие санкции против Швеции---прекратить поставки нефти-газа ? В то время когда источник дохода накрывается медным тазом ? Нет рычагов у РФ для санкций против европейских стран. Вот оно чо Мишаня, вот оно чо.

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      Рейтинг: +6439

      AtticusFinch > acor94 2 минуты назад

      Конечно можно - экономика Германии уже загибается без ресурсов из России...Можно повлиять задрать цены или вообще не поставлять и закрыться, они без наших ресурсов там вообще бы загнулись и у самих бы революции из-за роста цен начались бы!Но есть одна проблема - ресурсы нашей страны принадлежат не народу, а тем, кому всё равно на политику!

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      Рейтинг: +392

      Александр.Т. 2 часа назад

      Ожидаемо,

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