Исполком УЕФА отменил допуск сборных России U17 без голосования

У членов исполкома УЕФА не спрашивали мнение о допуске сборных России U17 до международных турниров.

УЕФА вернул бан для россиян без проведения голосования.

«Я был полностью готов подчеркнуть позицию Швеции, если бы на встрече началось обсуждение этого вопроса.

Вопрос решен без обсуждения, и это означает, что линия, которой придерживаются Шведский футбольный союз и шведский спорт, продолжает существовать. И я это поддерживаю», – сказал президент Шведского футбольного союза Карл Нильссон.