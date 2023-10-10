⚡️ УЕФА отменил решение о допуске сборных России U17 до международных турниров

УЕФА вернул бан для юношеских сборных России, несмотря на сентябрьскую рекомендацию о допуске команд в нейтральном статусе.

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании исполкома УЕФА, сообщает журналист Sky News Роб Харрис.

В УЕФА заявили, что «не нашли технического решения, позволяющего российским командам играть».