⚡️ УЕФА отменил решение о допуске сборных России U17 до международных турниров

УЕФА вернул бан для юношеских сборных России, несмотря на сентябрьскую рекомендацию о допуске команд в нейтральном статусе.
Соответствующее решение было принято сегодня на заседании исполкома УЕФА, сообщает журналист Sky News Роб Харрис.
В УЕФА заявили, что «не нашли технического решения, позволяющего российским командам играть».
- Команды из России отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.
- На фоне рекомендации УЕФА частично снять бан более 10 стран объявили о бойкоте возможных матчей с россиянами.
Источник: твиттер журналиста Sky News Роба Харриса