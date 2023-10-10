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    • ⚡️ УЕФА отменил решение о допуске сборных России U17 до международных турниров

    ⚡️ УЕФА отменил решение о допуске сборных России U17 до международных турниров

    УЕФА вернул бан для юношеских сборных России, несмотря на сентябрьскую рекомендацию о допуске команд в нейтральном статусе.

    Соответствующее решение было принято сегодня на заседании исполкома УЕФА, сообщает журналист Sky News Роб Харрис.

    В УЕФА заявили, что «не нашли технического решения, позволяющего российским командам играть».

    • Команды из России отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.
    • На фоне рекомендации УЕФА частично снять бан более 10 стран объявили о бойкоте возможных матчей с россиянами.

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    Источник: твиттер журналиста Sky News Роба Харриса

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    Комментарии24
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      Рейтинг: +4913

      Oldtrafford83 38 минут назад

      ожидаемо, двой.ные лицемерные стандарты, в этой конторе видимо работают одни алёши Z и михалычи)

      0
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      Рейтинг: +127

      ramblernasheveverything > Oldtrafford83 20 минут назад

      Давно хотел спросить--Почему ты не на фронте ? Год рождения у тебя подходящий.Идеологически ты подготовлен --явно выраженный Zтурбопоцреот.
      Так почему ? Ты же вроде не диванный херой ? Или как ?

      0
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      Рейтинг: +127

      ramblernasheveverything 1 час назад

      Продолжается ---РФ изгой.

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      Рейтинг: +6439

      AtticusFinch > ramblernasheveverything 41 минуту назад

      лови банчик для разминочки))уже тебе дураку трусливому и писать ниче не хочется - всё равно на неудобные вопросы не отвечаешь))через несколько лет все изменится - прибегут и спонсоры и прочие жополизы в РФ засыпят предложениями, потому что У России есть , что дать -а вот где будешь ты -со своими высерами?)))

      0
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      Рейтинг: +19

      Спартач 80 1 час назад

      Что ж ты, фраер, сдал назад?

      0
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      Рейтинг: +16695

      Алексей З 3 часа назад

      Мало кто сомневался.
      Всё вернулось к позиции , что пока не закончится сво, бан не снимут.
      Если в УЕФА что-то позитивное прорастало, то после преступления в с.Гроза под Харьковом, все надежды были утеряны.
      Ждём окончания сво.

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      Рейтинг: +392

      Александр.Т. > Алексей З 2 часа назад

      Да и после сво еще будут бойкотировать лет так пять

      1
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      Рейтинг: +16695

      Алексей З > Александр.Т. 2 часа назад

      Наверно.
      Пока хоть немного зарубцуются раны , хоть что-то востановится.

      1
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      Рейтинг: +5430

      neveldomha > Алексей З 1 час назад

      Ты договаривай уже, чьего преступлений то? Или просто покакал тут?

      0
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      Рейтинг: +127

      ramblernasheveverything > neveldomha 1 час назад

      Таких как ты

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      Рейтинг: +5430

      neveldomha > ramblernasheveverything 34 минуты назад

      А чего не на каклятском ?

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      Рейтинг: +6439

      AtticusFinch > neveldomha 28 минут назад

      Да наверняка он его и не знает...как и большинство.

      0
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      Рейтинг: +5430

      neveldomha 3 часа назад

      Российским футбольным функционерам нужно было первыми отказаться от участия в турнирах УЕФА и ФИФА в нейтральном статусе. Как это сделал олимпийский комитет России. И вообще приостановить наше членство, включая уплату взносов. А так получается, поимели вас, как наивных щенков.

      1
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      Рейтинг: +10

      угол-головы-google > neveldomha 2 часа назад

      Сейчас норм момент. Нет детей, нет денег. Все таки по взносам наши там явно не последние.

      0
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      Рейтинг: +5828

      Эном айс 4 часа назад

      Кто-то сомневался?)
      Транш хоть не отправили наши самонадеянные..?(
      Впрочем, рассуждать не нам.
      Придёт Алёша Зю..,и всё объяснит.

      3
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      Рейтинг: +5198

      Ziklop 4 часа назад

      "своим словам хозяева" ? вернее что старший из хозяев скажет то и поют!

      1
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      Рейтинг: +31445

      JTherry 4 часа назад

      если все такие принципиальные, почему не банят сборные Израиля, они ведут настоящую войну..! Россию не хотят отпускать из УЕФА по причине спонсорства, деньги решают многое, но не допуск к чемпионатам... "дойную корову", кто же отпустит..?)

      2
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      Рейтинг: +614

      arrivalgist 4 часа назад

      Ну и замечательно. В Азию пора))

      1
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      Рейтинг: +6417

      порт 4 часа назад

      Горите в аду.

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