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  • ⚡️ УЕФА отменил решение о допуске сборных России U17 до международных турниров

⚡️ УЕФА отменил решение о допуске сборных России U17 до международных турниров

10 октября 2023, 13:38
15

УЕФА вернул бан для юношеских сборных России, несмотря на сентябрьскую рекомендацию о допуске команд в нейтральном статусе.

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании исполкома УЕФА, сообщает журналист Sky News Роб Харрис.

В УЕФА заявили, что «не нашли технического решения, позволяющего российским командам играть».

  • Команды из России отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.
  • На фоне рекомендации УЕФА частично снять бан более 10 стран объявили о бойкоте возможных матчей с россиянами.

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Источник: твиттер журналиста Sky News Роба Харриса
Россия. Премьер-лига Россия (до 18)
Комментарии (15)
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DeStar
1696934739
бред, даже не хочется обсуждать и так щас срачь начнется
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NewLife
1696935524
Все все знали кроме чиновников РФС.
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Artemka444
1696935718
Твари
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GermanVo
1696935824
Как бы не старались разные спортивные организации вернуть наших спортсменов обратно, ничего у них не получится. ***** сразу будут жаловаться и просить поддержки. Ну, и как всегда их поддержат и в политическом плане, и со стороны бойкотов сборных, и со стороны лиц, финансирующих спортивные организации.
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порт
1696935985
Горите в аду.
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arrivalgist
1696936086
Ну и замечательно. В Азию пора))
Ответить
JTherry
1696937886
если все такие принципиальные, почему не банят сборные Израиля, они ведут настоящую войну..! Россию не хотят отпускать из УЕФА по причине спонсорства, деньги решают многое, но не допуск к чемпионатам... "дойную корову", кто же отпустит..?)
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Ziklop
1696938544
"своим словам хозяева" ? вернее что старший из хозяев скажет то и поют!
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Эном айс
1696938783
Кто-то сомневался?) Транш хоть не отправили наши самонадеянные..?( Впрочем, рассуждать не нам. Придёт Алёша Зю..,и всё объяснит.
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neveldomha
1696941265
Российским футбольным функционерам нужно было первыми отказаться от участия в турнирах УЕФА и ФИФА в нейтральном статусе. Как это сделал олимпийский комитет России. И вообще приостановить наше членство, включая уплату взносов. А так получается, поимели вас, как наивных щенков.
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