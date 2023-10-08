Федотов объяснил, почему ЦСКА упустил победу над «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подытожил матч 11-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

«Спартак» спас ничью на 90+7 минуте.

Забил экс-игрок ЦСКА Хесус Медина.

У обеих команд после 11 туров по 17 очков.

«В концовке потеряли концентрацию. Пропустили слишком простой гол. Мы знаем, что Квинси Промес исполнил на 40-й минуте, это первый эпизод, когда соперник добрался до удара и первым же ударом забил. Это и называется мастерство.

Мы имели предостаточно моментов, чтобы увеличить преимущество, но не могли вложить мяч в ножку. У нас были очень хорошие моменты, чтобы закончить игру», – сказал тренер.