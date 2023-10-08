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    • Федотов объяснил, почему ЦСКА упустил победу над «Спартаком»

    Федотов объяснил, почему ЦСКА упустил победу над «Спартаком»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подытожил матч 11-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

    «В концовке потеряли концентрацию. Пропустили слишком простой гол. Мы знаем, что Квинси Промес исполнил на 40-й минуте, это первый эпизод, когда соперник добрался до удара и первым же ударом забил. Это и называется мастерство.

    Мы имели предостаточно моментов, чтобы увеличить преимущество, но не могли вложить мяч в ножку. У нас были очень хорошие моменты, чтобы закончить игру», – сказал тренер.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.10.2023 22:02
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +3768

      CSKA57 1 час назад

      Эта песня хороша, начинай сначала. Одно и тоже!

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      Рейтинг: +787

      RUSARM 2 часа назад

      Эх Федотов,говоришь хорошо,даже очень,а делаешь плохо!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10185

      САДЫЧОК 4 часа назад

      Привет, Медина передал Федотову.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1048

      FCSpartakM 4 часа назад

      кони смотрелись просто боевитее, а Спартак как всегда напривозил сам себе.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4972

      polt 4 часа назад

      Потеря концентрации: всего навсего Агапов проспал Медину.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +217

      Gwynbleidd > polt 4 часа назад

      Именно, просто 2-х метровый защитник даже не стал прыгать за мячом, не говоря о том, что просто потерял игрока в штрафной и он свежий и вышел на замену! Васин № 2!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +102707

      zigbert 4 часа назад

      А как же удар Медины в начале матча, который отбил Акинфеев?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8223

      Томик > zigbert 4 часа назад

      Говнарь сделал вид, что не заметил.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +35596

      VVM1964 > zigbert 4 часа назад

      Да там и Промес имел убойную позицию, но замешкался, а нанеси удар с пол обработки ... А ведь он умеет !!!

      1
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      Рейтинг: +2230

      Fialet > VVM1964 4 часа назад

      И прострел вдоль ворот при счёте 1 : 2 могли замкнуть, да кто то, вроде Игнатьев, ноги раскорячил, и по мячу не попал.

      1
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      Рейтинг: +2866

      ScarlettOgusania > zigbert 3 часа назад

      Спартак играл без Соболя, не надо это забывать, не имея впереди нападающего, при этом транжирил моменты и Промес, и Медина, и Игнатьев; но Федотов не хочет признавать, что ему пришлось расстаться с хорошим игроком, потому и говорит про "слишком простой гол" - в простоте кроется красота!)

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      Рейтинг: +35596

      VVM1964 > Fialet 2 часа назад

      Именно он и был ((

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