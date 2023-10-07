Моуринью анонсировал свой отъезд в чемпионат Саудовской Аравии

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью заявил, что будет работать в Саудовской Аравии.

«Сейчас я сосредоточен на «Роме» и буду отдавать все силы. Но я уверен, что когда-нибудь я буду работать в Саудовской Аравии», – сказал португалец.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, летом у Моуринью было предложение от «Аль-Хиляля» с зарплатой 30 миллионов евро в год.

Моуринью в «Роме» 2 года.

«Рома» идет в Серии А 15-й.

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