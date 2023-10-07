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    • Моуринью анонсировал свой отъезд в чемпионат Саудовской Аравии

    Моуринью анонсировал свой отъезд в чемпионат Саудовской Аравии

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью заявил, что будет работать в Саудовской Аравии.

    «Сейчас я сосредоточен на «Роме» и буду отдавать все силы. Но я уверен, что когда-нибудь я буду работать в Саудовской Аравии», – сказал португалец.

    • По информации инсайдера Фабрицио Романо, летом у Моуринью было предложение от «Аль-Хиляля» с зарплатой 30 миллионов евро в год.
    • Моуринью в «Роме» 2 года.
    • «Рома» идет в Серии А 15-й.

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    Источник: Corriere dello Sport

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    07.10.2023 23:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +57295

      MaxRnD 4 часа назад

      И оттуда погонят ссаными тряпками, так что лучше сразу ехать в чемпионат Танзании

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