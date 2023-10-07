Моуринью анонсировал свой отъезд в чемпионат Саудовской Аравии

И оттуда погонят ссаными тряпками, так что лучше сразу ехать в чемпионат Танзании
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью заявил, что будет работать в Саудовской Аравии.
«Сейчас я сосредоточен на «Роме» и буду отдавать все силы. Но я уверен, что когда-нибудь я буду работать в Саудовской Аравии», – сказал португалец.
- По информации инсайдера Фабрицио Романо, летом у Моуринью было предложение от «Аль-Хиляля» с зарплатой 30 миллионов евро в год.
- Моуринью в «Роме» 2 года.
- «Рома» идет в Серии А 15-й.