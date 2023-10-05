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    • Лига Европы. «Арис» Кокорина и «Аталанта» Миранчука победили, «Марсель» сыграл вничью с «Брайтоном»

    Лига Европы. «Арис» Кокорина и «Аталанта» Миранчука победили, «Марсель» сыграл вничью с «Брайтоном»

    Идет 2-й тур группового этапа Лиги Европы.

    «Вест Хэм» на выезде выиграл у «Фрайбурга» – 2:1.

    «Марсель» и «Брайтон» сильнейшего не выявили – ничья 2:2.

    «Арис» дома победил «Рейнджерс» – 2:1. Александр Кокорин вышел на замену на 68-й минуте.

    «Аталанта» без Алексея Миранчука взяла верх над «Спортингом» в Лиссабоне – 2:1. Российский полузащитник весь матч провел в запасе.

    Лига Европы. Группа A. 2-й тур

    Фрайбург (Германия) – Вест Хэм (Англия) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Пакета, 8; 1:1 – Салаи, 49; 1:2 – Агер, 66.

    Лига Европы. Группа B. 2-й тур

    Марсель (Франция) – Брайтон (Англия) – 2:2 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Мбемба, 19; 2:0 – Верету, 20; 2:1 – Гросс, 54; 2:2 – Педро (с пенальти), 88.

    Лига Европы. Группа C. 2-й тур

    Арис (Кипр) – Рейнджерс (Шотландия) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мукету-Муссунда, 9; 2:0 – Бабика, 59; 2:1 – Сима, 70.

    Лига Европы. Группа D. 2-й тур

    Спортинг (Португалия) – Аталанта (Италия) – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Скальвини, 33; 0:2 – Руджери, 43; 1:2 – Дьекереш (с пенальти), 76.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.10.2023 21:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1652

      koli4ka 18 часов назад

      Аталанта Мирончука поэтому и выиграли,что Лёха весь матч провёл в запасе...

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