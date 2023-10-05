Лига Европы. «Арис» Кокорина и «Аталанта» Миранчука победили, «Марсель» сыграл вничью с «Брайтоном»

Идет 2-й тур группового этапа Лиги Европы.

«Вест Хэм» на выезде выиграл у «Фрайбурга» – 2:1.

«Марсель» и «Брайтон» сильнейшего не выявили – ничья 2:2.

«Арис» дома победил «Рейнджерс» – 2:1. Александр Кокорин вышел на замену на 68-й минуте.

«Аталанта» без Алексея Миранчука взяла верх над «Спортингом» в Лиссабоне – 2:1. Российский полузащитник весь матч провел в запасе.

Лига Европы. Группа A. 2-й тур

Фрайбург (Германия) – Вест Хэм (Англия) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Пакета, 8; 1:1 – Салаи, 49; 1:2 – Агер, 66.

Лига Европы. Группа B. 2-й тур

Марсель (Франция) – Брайтон (Англия) – 2:2 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мбемба, 19; 2:0 – Верету, 20; 2:1 – Гросс, 54; 2:2 – Педро (с пенальти), 88.

Лига Европы. Группа C. 2-й тур

Арис (Кипр) – Рейнджерс (Шотландия) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Мукету-Муссунда, 9; 2:0 – Бабика, 59; 2:1 – Сима, 70.

Лига Европы. Группа D. 2-й тур

Спортинг (Португалия) – Аталанта (Италия) – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Скальвини, 33; 0:2 – Руджери, 43; 1:2 – Дьекереш (с пенальти), 76.

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