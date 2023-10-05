Ямаль убежал в туалет в матче с «Порту» – «Барса» 10 минут играла в меньшинстве

Футболист «Барселоны» Ламин Ямаль покинул поле на 71-й минуте матча Лиги чемпионов против «Порту» (1:0). Игрок уходил в туалет из-за проблем с животом.

После ухода Ямаля «Барселона» играла вдесятером, пока на 80-й минуте не было принято решение о замене Ламина на Маркоса Алонсо.

«Ямаль почувствовал себя плохо, у него заболел живот. После его ухода мне сказали, что Ламин не может вернуться», – пояснил ситуацию главный тренер «Барселоны» Хави.