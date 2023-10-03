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Семак раскритиковал игру защитника «Зенита»

3 октября 2023, 19:59
6

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру защитника Роберта Ренана в матче с «Балтикой» в Фонбет Кубке России.

«Ренан? У Роберта такие шансы играть в основе как и у других игроков. Для этого нужно выглядеть лучше. Слова агента? Я не буду их комментировать.

Он часто ошибается, это свойственно молодeжи. Надо возвращаться на уровень, который у него был, когда он только пришeл. В том числе и эмоциональный. Пока его игра в обороне недостаточна надeжна», – сказал Семак.

  • 19-летний игрок в России с января.
  • Сообщалось, что им интересуется «Реал».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Балтика Зенит Ренан Роберт Семак Сергей
Комментарии (6)
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portero
1696352741
Семак это заметил? Вот только не помню разве он был когда-то хорош в обороне????
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FCSpartakM
1696357362
Слабый защитник и очередной мусор. Ну не будут бразильцы отдавать перспективного игрока взамен не самого сильного напа
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Garrincha58
1696359386
то что этот пацан слабый защитник давно уже всем известно а вот Алип ещё хуже да Родригао не лучше вся защита полное г...но я представляю в ЛЧ эту защиту в каждом матче по три четыре пенки бы пускали и сегодня с Балтикой должны были три но выручил вратарь а сами зенитовцы вообще ничего не создали позорники! Семаку пора в отставку!!!
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paracetamol
1696377184
Купят какое-нибудь хумно, главное, чтобы бразильское было, а потом сами возмущаются.
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Empers100--google
1696389885
Зачем Семак купил Эраковича или Ду Кейроса? Чем Алип лучше Ренана? Зенит накупил отбросов, и теперь огребает в каждом матче. Какой тренер, такой и футбол.
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Lahta
1696428479
У Зенита ВСЯ защита проходной двор.
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