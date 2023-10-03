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    Семак раскритиковал игру защитника «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру защитника Роберта Ренана в матче с «Балтикой» в Фонбет Кубке России.

    «Ренан? У Роберта такие шансы играть в основе как и у других игроков. Для этого нужно выглядеть лучше. Слова агента? Я не буду их комментировать.

    Он часто ошибается, это свойственно молодeжи. Надо возвращаться на уровень, который у него был, когда он только пришeл. В том числе и эмоциональный. Пока его игра в обороне недостаточна надeжна», – сказал Семак.

    • 19-летний игрок в России с января.
    • Сообщалось, что им интересуется «Реал».

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.10.2023 19:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +12

      Lahta 4 октября, 17:07

      У Зенита ВСЯ защита проходной двор.

      0
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      Рейтинг: +13

      Empers100--google 4 октября, 06:24

      Зачем Семак купил Эраковича или Ду Кейроса? Чем Алип лучше Ренана? Зенит накупил отбросов, и теперь огребает в каждом матче. Какой тренер, такой и футбол.

      0
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      Рейтинг: +19426

      paracetamol 4 октября, 02:53

      Купят какое-нибудь хумно, главное, чтобы бразильское было, а потом сами возмущаются.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18036

      Garrincha58 3 октября, 21:56

      то что этот пацан слабый защитник давно уже всем известно а вот Алип ещё хуже да Родригао не лучше вся защита полное г...но я представляю в ЛЧ эту защиту в каждом матче по три четыре пенки бы пускали и сегодня с Балтикой должны были три но выручил вратарь а сами зенитовцы вообще ничего не создали позорники! Семаку пора в отставку!!!

      2
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      Рейтинг: +1046

      FCSpartakM 3 октября, 21:22

      Слабый защитник и очередной мусор. Ну не будут бразильцы отдавать перспективного игрока взамен не самого сильного напа

      3
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      Рейтинг: +6462

      fakeid > FCSpartakM 3 октября, 22:39

      мусор в твоей башке, он уже в сборной бразилии. реал предлагал за ренана 40 лямов - там идиоты, по-твоему? или скажешь, что газпромовская утка? причина ясна: он один из немногих в мире защитников, которые финтят у своей штрафной, в лёгкую накручивает напов. но из-за возраста пока совершает ошибки. ещё очевидно, что зенит для него - трамплин в европу, у нас не задержится, но денег принесёт. ты вообще много защитников видел, которые в 19 лет уже стоят 9 лямов? подумай на досуге, а потом хрюкай.

      1
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      Рейтинг: +69047

      portero 3 октября, 20:05

      Семак это заметил? Вот только не помню разве он был когда-то хорош в обороне????

      4
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