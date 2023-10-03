Семак раскритиковал игру защитника «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру защитника Роберта Ренана в матче с «Балтикой» в Фонбет Кубке России.

«Ренан? У Роберта такие шансы играть в основе как и у других игроков. Для этого нужно выглядеть лучше. Слова агента? Я не буду их комментировать.

Он часто ошибается, это свойственно молодeжи. Надо возвращаться на уровень, который у него был, когда он только пришeл. В том числе и эмоциональный. Пока его игра в обороне недостаточна надeжна», – сказал Семак.

19-летний игрок в России с января.

Сообщалось, что им интересуется «Реал».

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