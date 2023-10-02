Смородская прокомментировала результаты «Зенита»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская порассуждала о кризисных результатах «Зенита».

Петербуржцы впервые в истории проиграли «Оренбургу» (1:3).

Неделю назад они дома уступили «Локомотиву» (1:2).

У действующего чемпиона РПЛ худший за 12 лет старт в лиге.

«Последние результаты «Зенита» удивляют, я такого не ожидала, честно говоря. Команду немного потряхивает, но пока это не так критично.

Не исключено, что у «Зенита» будет кризис. Но клуб должен быстро его преодолеть. Говорить о провале еще слишком рано», – сказала Смородская.