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    Смородская прокомментировала результаты «Зенита»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская порассуждала о кризисных результатах «Зенита».

    • Петербуржцы впервые в истории проиграли «Оренбургу» (1:3).
    • Неделю назад они дома уступили «Локомотиву» (1:2).
    • У действующего чемпиона РПЛ худший за 12 лет старт в лиге.

    «Последние результаты «Зенита» удивляют, я такого не ожидала, честно говоря. Команду немного потряхивает, но пока это не так критично.

    Не исключено, что у «Зенита» будет кризис. Но клуб должен быстро его преодолеть. Говорить о провале еще слишком рано», – сказала Смородская.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.10.2023 12:12
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