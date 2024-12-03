Смородская высказалась о кризисе «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала поражение команды в матче 17-го тура чемпионата России с «Химками» (1:3).

– Что происходит с Батраковым? Сказывается нехватка опыта?

– Вообще «Локомотив» находится в кризисе, но мне непонятно в каком. Несколько матчей проигрываю, причем совершенно безнадежно. Не только Батраков в кризисе, но и Самошников, который и забивал, и хорошо защищался. Очень много там в кризисе людей.

– «Локомотив» настолько зависим от голов Батракова?

– Мне непонятно, что происходит с «Локомотивом». Чтобы понять, почему не забивают ведущие игроки, надо найти причины. Те, кто считались надеждой нашего спорта в ближайшем будущем, перестали что-либо показывать. Почему? Из-за чего? Я не думаю, что они все разом разучились играть в футбол. Это вряд ли.

– Не осложнит ли текущие выступления Батракова процесс продления контракта с «Локомотивом»?

– Думаю, что нет. Найдутся желающие его приобрести. «Локомотив» же не будет отпускать настолько перспективных игроков.