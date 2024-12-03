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    Смородская высказалась о кризисе «Локомотива»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала поражение команды в матче 17-го тура чемпионата России с «Химками» (1:3).

    – Что происходит с Батраковым? Сказывается нехватка опыта?

    – Вообще «Локомотив» находится в кризисе, но мне непонятно в каком. Несколько матчей проигрываю, причем совершенно безнадежно. Не только Батраков в кризисе, но и Самошников, который и забивал, и хорошо защищался. Очень много там в кризисе людей.

    – «Локомотив» настолько зависим от голов Батракова?

    – Мне непонятно, что происходит с «Локомотивом». Чтобы понять, почему не забивают ведущие игроки, надо найти причины. Те, кто считались надеждой нашего спорта в ближайшем будущем, перестали что-либо показывать. Почему? Из-за чего? Я не думаю, что они все разом разучились играть в футбол. Это вряд ли.

    – Не осложнит ли текущие выступления Батракова процесс продления контракта с «Локомотивом»?

    – Думаю, что нет. Найдутся желающие его приобрести. «Локомотив» же не будет отпускать настолько перспективных игроков.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    03.12.2024 07:56
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