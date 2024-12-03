Смородская высказалась о кризисе «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала поражение команды в матче 17-го тура чемпионата России с «Химками» (1:3).
– Что происходит с Батраковым? Сказывается нехватка опыта?
– Вообще «Локомотив» находится в кризисе, но мне непонятно в каком. Несколько матчей проигрываю, причем совершенно безнадежно. Не только Батраков в кризисе, но и Самошников, который и забивал, и хорошо защищался. Очень много там в кризисе людей.
– «Локомотив» настолько зависим от голов Батракова?
– Мне непонятно, что происходит с «Локомотивом». Чтобы понять, почему не забивают ведущие игроки, надо найти причины. Те, кто считались надеждой нашего спорта в ближайшем будущем, перестали что-либо показывать. Почему? Из-за чего? Я не думаю, что они все разом разучились играть в футбол. Это вряд ли.
– Не осложнит ли текущие выступления Батракова процесс продления контракта с «Локомотивом»?
– Думаю, что нет. Найдутся желающие его приобрести. «Локомотив» же не будет отпускать настолько перспективных игроков.
- У «Локомотива» в игре с «Химками» отличился Владислав Сарвели (29-я). Голы у подмосковной команды забили Антон Заболотный (17-я минута), Зелимхан Бакаев (32-я) и Лукас Вера (66-я).
- «Локомотив» занимает в РПЛ 4-е место с 34 очками после 17 матчей, «Химки» идут 13-ми с 16 очками.
- 19-летний полузащитник москвичей Алексей Батраков не набрал баллов за результативность в последних трех матчах команды.