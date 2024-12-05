Смородская раскритиковала вратаря «Динамо» Лунева: «Очень неразвитая личность»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская осталась недовольна словами Андрея Лунева.
- Динамовский голкипер пошутил в ответ на вопрос про размер зарплат в женском футболе.
- У него спросили: «Должны ли женщины в футболе получать зарплаты на равных с мужчинами?»
- Лунев ответил: «Нет, конечно. Потому что женщины должны заниматься домашним очагом. Конечно же, это шутка».
«У нас [в России] давно известно, что мужчины сексистски относятся к женщинам. Это известно всем, абсолютно всем!
В европейских странах это давно изжили, пережили и перебороли. В России это сохраняется, но у нас и нет такой посещаемости женских матчей.
Везде, в том числе и в Европе, полные стадионы на играх женских команд. И во Франции, и в Великобритании, и в Германии полные трибуны.
А с Луневым я даже не хочу дебатировать. Он очень неразвитая личность», – сказала Смородская.
Источник: Sport24