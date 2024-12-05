Смородская раскритиковала вратаря «Динамо» Лунева: «Очень неразвитая личность»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская осталась недовольна словами Андрея Лунева.

Динамовский голкипер пошутил в ответ на вопрос про размер зарплат в женском футболе.

У него спросили: «Должны ли женщины в футболе получать зарплаты на равных с мужчинами?»

Лунев ответил: «Нет, конечно. Потому что женщины должны заниматься домашним очагом. Конечно же, это шутка».

«У нас [в России] давно известно, что мужчины сексистски относятся к женщинам. Это известно всем, абсолютно всем!

В европейских странах это давно изжили, пережили и перебороли. В России это сохраняется, но у нас и нет такой посещаемости женских матчей.

Везде, в том числе и в Европе, полные стадионы на играх женских команд. И во Франции, и в Великобритании, и в Германии полные трибуны.

А с Луневым я даже не хочу дебатировать. Он очень неразвитая личность», – сказала Смородская.