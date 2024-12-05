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  • Смородская раскритиковала вратаря «Динамо» Лунева: «Очень неразвитая личность»

Смородская раскритиковала вратаря «Динамо» Лунева: «Очень неразвитая личность»

5 декабря 2024, 13:13
9

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская осталась недовольна словами Андрея Лунева.

  • Динамовский голкипер пошутил в ответ на вопрос про размер зарплат в женском футболе.
  • У него спросили: «Должны ли женщины в футболе получать зарплаты на равных с мужчинами?»
  • Лунев ответил: «Нет, конечно. Потому что женщины должны заниматься домашним очагом. Конечно же, это шутка».

«У нас [в России] давно известно, что мужчины сексистски относятся к женщинам. Это известно всем, абсолютно всем!

В европейских странах это давно изжили, пережили и перебороли. В России это сохраняется, но у нас и нет такой посещаемости женских матчей.

Везде, в том числе и в Европе, полные стадионы на играх женских команд. И во Франции, и в Великобритании, и в Германии полные трибуны.

А с Луневым я даже не хочу дебатировать. Он очень неразвитая личность», – сказала Смородская.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Лунев Андрей Смородская Ольга
Комментарии (9)
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Александр.Т.
1733393949
Так едь в Европу жить
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acor94
1733393979
Я тоже за равноправие, так что всем футболистам понизить зп до женского уровня.
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АлексМак
1733394671
феминистка ярая
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Цугундeр
1733396009
Баба Оля , развитая не по годам ,ставит в пример европейские ценности ? Так можно далеко ..войти . Не в ту дверь.)
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Cleaner
1733402456
Овца...(
Ответить
Саша Викторыч
1733403436
ну теперь осталось подождать что напишет в соцсетях о Смородской жена Лунева...ну или мама...во замес начнется!
Ответить
Spartak_forv@
1733410809
Если бы в России сексистски относились к женщинам,то вы Ольга,никогда бы не стали президентом футбольного клуба
Ответить
andr45
1733423511
Заходит Смородская в подъезд, а там Лунев. Она как начнет орать Полицай!!! Пооолииицай, Полицаюшкааааа...
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