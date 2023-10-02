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    Осимхен впервые прокомментировал конфликт с «Наполи»

    Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен высказался о недавнем скандале с участием клубной пресс-службы.

    «Переезд в Неаполь в 2020 году был для меня прекрасным решением. Жители Неаполя проявили ко мне большую любовь и доброту, и я не позволю никому встать между нами.

    Пыл жителей Неаполя разжигает во мне желание всегда играть всем сердцем и душой, и любовь к эмблеме непоколебима, потому что я ношу ее с гордостью.

    Обвинения в адрес жителей Неаполя несправедливы. У меня много друзей-неаполитанцев, которые стали частью моей семьи и повседневной жизни.

    Я ценю нигерийцев и всех остальных за то, что они высказались в мою поддержку и обратились ко мне. Я бесконечно благодарен.

    Давайте поддерживать единство, уважение и взаимопонимание», – написал Осимхен в соцсетях.

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.10.2023 08:51
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