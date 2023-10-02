Осимхен впервые прокомментировал конфликт с «Наполи»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен высказался о недавнем скандале с участием клубной пресс-службы.

Футболист обиделся из-за видео в тиктоке – его агент пригрозил неаполитанцам судом.

Осимхен удалил из соцсетей все фото, связанные с «Наполи», а также не поздоровался с партнерами по команде.

Несмотря на это, форвард забил по голу в 2 матчах подряд.

«Переезд в Неаполь в 2020 году был для меня прекрасным решением. Жители Неаполя проявили ко мне большую любовь и доброту, и я не позволю никому встать между нами.

Пыл жителей Неаполя разжигает во мне желание всегда играть всем сердцем и душой, и любовь к эмблеме непоколебима, потому что я ношу ее с гордостью.

Обвинения в адрес жителей Неаполя несправедливы. У меня много друзей-неаполитанцев, которые стали частью моей семьи и повседневной жизни.

Я ценю нигерийцев и всех остальных за то, что они высказались в мою поддержку и обратились ко мне. Я бесконечно благодарен.

Давайте поддерживать единство, уважение и взаимопонимание», – написал Осимхен в соцсетях.