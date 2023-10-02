Личка объяснил ничью «Динамо» с «Ахматом»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги матча 10-го тура РПЛ против «Ахмата».

Итоговый счет – 1:1.

У динамовцев 1 победа в последних 7 встречах.

«Динамо» не может выиграть у «Ахмата» 4 матча подряд.

– Понравился ли вам матч?

– Я могу сказать, что игра была хорошая и открытая. Можно сказать, что мои игроки провели качественный матч. К сожалению, нам не хватает последних 25–30 метров, чтобы решать задачу.

Я как тренер анализирую это. Нужно подумать, что я могу лучше делать на тренировках, чтобы команда начала побеждать.

– Бериша не забил после выхода один на один в концовке.

– В футболе так бывает: не забиваешь одну, вторую, идет третья возможность. Так бывает, что футбольный бог наказывает тебя.

У тебя три момента – не можешь забить. Один шанс у соперника, и он не забивает. Всe равно решают голы.

– Ничья – справедливый результат?

– Тяжело говорить на эмоциях. Могу сказать, что «Ахмат» тоже смотрится интересно. Быстрые и умные игроки, быстрые переходы вперед.

Мы хорошо владели мячом, но в финальной трети соперник решал получше.