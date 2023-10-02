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    Личка объяснил ничью «Динамо» с «Ахматом»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги матча 10-го тура РПЛ против «Ахмата».

    • Итоговый счет – 1:1.
    • У динамовцев 1 победа в последних 7 встречах.
    • «Динамо» не может выиграть у «Ахмата» 4 матча подряд.

    – Понравился ли вам матч?

    – Я могу сказать, что игра была хорошая и открытая. Можно сказать, что мои игроки провели качественный матч. К сожалению, нам не хватает последних 25–30 метров, чтобы решать задачу.

    Я как тренер анализирую это. Нужно подумать, что я могу лучше делать на тренировках, чтобы команда начала побеждать.

    – Бериша не забил после выхода один на один в концовке.

    – В футболе так бывает: не забиваешь одну, вторую, идет третья возможность. Так бывает, что футбольный бог наказывает тебя.

    У тебя три момента – не можешь забить. Один шанс у соперника, и он не забивает. Всe равно решают голы.

    – Ничья – справедливый результат?

    – Тяжело говорить на эмоциях. Могу сказать, что «Ахмат» тоже смотрится интересно. Быстрые и умные игроки, быстрые переходы вперед.

    Мы хорошо владели мячом, но в финальной трети соперник решал получше.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.10.2023 08:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +188

      яцык 2 октября, 10:26

      Федю понтореза пора убирать.

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