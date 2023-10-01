РПЛ. «Динамо» сыграло вничью с «Ахматом» (1:1), у москвичей одна победа в 7 матчах

«Ахмат» и «Динамо» обменялись голами в 10-м туре РПЛ. Оба гола забили легионеры.

«Динамо» поднялось на шестое место, догнав по очкам «Спартак» и ЦСКА. «Ахмат» занимает десятую строчку.

У «Ахмата» четыре матча подряд без побед. У «Динамо» одна победа в последних семи встречах.

«Динамо» не может выиграть у «Ахмата» четыре матча подряд.

Россия. РПЛ. 10-й тур

Ахмат (Грозный) – Динамо (Москва) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Ковачев, 21; 1:1 – Фернандес, 51.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ