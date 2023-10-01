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    • РПЛ. «Динамо» сыграло вничью с «Ахматом» (1:1), у москвичей одна победа в 7 матчах

    РПЛ. «Динамо» сыграло вничью с «Ахматом» (1:1), у москвичей одна победа в 7 матчах

    «Ахмат» и «Динамо» обменялись голами в 10-м туре РПЛ. Оба гола забили легионеры.

    «Динамо» поднялось на шестое место, догнав по очкам «Спартак» и ЦСКА. «Ахмат» занимает десятую строчку.

    У «Ахмата» четыре матча подряд без побед. У «Динамо» одна победа в последних семи встречах.

    «Динамо» не может выиграть у «Ахмата» четыре матча подряд.

    Россия. РПЛ. 10-й тур

    Ахмат (Грозный) – Динамо (Москва) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Ковачев, 21; 1:1 – Фернандес, 51.

    Календарь РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.10.2023 20:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +102673

      zigbert 2 октября, 10:46

      Игра получилась живой. Обе команды рвались в атаку и искали счастья у чужих ворот. Ни о каких перекатах мяча поперек поля не было и речи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6549

      ySS 1 октября, 23:33

      Весьма интересный матч был, с драматургией.
      Много моментов, но удар Федьки в руки вратарю отмечу)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +188

      яцык 1 октября, 23:02

      Макаров пять ударов из штрафной и все мимо.Смолов как всегда

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +188

      яцык 1 октября, 21:26

      Не футбол а вольная борьба на поле.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +713

      The only one 1 октября, 21:08

      Игра упущенных возможностей. Без комментариев.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +22425

      derrik2000 1 октября, 21:04

      Какое определение дадим ЭТОМУ матчу: "Матч упущенных о.х.уительных возможностей" или "Победила дружба"???
      )))))))))))))))
      Смотреть на ночь глядя было очень интересно.

      3
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