РПЛ. «Динамо» сыграло вничью с «Ахматом» (1:1), у москвичей одна победа в 7 матчах

Игра получилась живой. Обе команды рвались в атаку и искали счастья у чужих ворот. Ни о каких перекатах мяча поперек поля не было и речи.
«Ахмат» и «Динамо» обменялись голами в 10-м туре РПЛ. Оба гола забили легионеры.
«Динамо» поднялось на шестое место, догнав по очкам «Спартак» и ЦСКА. «Ахмат» занимает десятую строчку.
У «Ахмата» четыре матча подряд без побед. У «Динамо» одна победа в последних семи встречах.
«Динамо» не может выиграть у «Ахмата» четыре матча подряд.
Россия. РПЛ. 10-й тур
Ахмат (Грозный) – Динамо (Москва) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Ковачев, 21; 1:1 – Фернандес, 51.