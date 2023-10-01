Семин призвал Абаскаля уйти в отставку

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин считает, что Гильермо Абаскаль должен уйти из «Спартака».

Московская команда сегодня проиграла «Крыльям Советов» со счетом 0:4. Клуб занимает 5-е место в РПЛ.

– После таких поражений тренер обычно пишет заявление, не заходя в раздевалку. Считаю, что сейчас этот момент настал.

– А в чем причина проблем «Спартака»? У команды был тот же состав на старте чемпионата, когда были победы.

– Так не нужно этот состав ломать. Надо было идти более в долгий путь, а не менять структуру, игру. Так никогда ничего не получится.

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