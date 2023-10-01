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    Семин призвал Абаскаля уйти в отставку

    Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин считает, что Гильермо Абаскаль должен уйти из «Спартака».

    Московская команда сегодня проиграла «Крыльям Советов» со счетом 0:4. Клуб занимает 5-е место в РПЛ.

    – После таких поражений тренер обычно пишет заявление, не заходя в раздевалку. Считаю, что сейчас этот момент настал.

    – А в чем причина проблем «Спартака»? У команды был тот же состав на старте чемпионата, когда были победы.

    – Так не нужно этот состав ломать. Надо было идти более в долгий путь, а не менять структуру, игру. Так никогда ничего не получится.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.10.2023 19:21
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +20175

      NewLife 1 октября, 23:43

      Шпалыч прав.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +713

      The only one 1 октября, 20:08

      Нахрена ему писать отставку. Бабосы не пахнут. Что за победу, что за поражение. Вот если бы были введены штрафы...

      3
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      Рейтинг: +2652

      yorgenbarenz 1 октября, 20:05

      Сёмин скоро возглавит.Обучит игроков автобусу и катанию поперёк.

      1
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      Рейтинг: +18971

      DVOK68 1 октября, 19:29

      Вообще,откровенно говоря,для смены тренера самое время.Команда как правило из кожи выпрыгивает в следующих матчах после этого...А ежели учесть что впереди два принципиальных дерби,в кубке и в чемпе,то надо принимать решение по Абаскалю.
      Ау,совет директоров Спартака!

      3
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      Рейтинг: +18036

      Garrincha58 1 октября, 19:29

      а почему Сёмин не призывает Семака уйти в отставку?, ему тоже пора

      2
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      Рейтинг: +6549

      ySS 1 октября, 19:26

      Тренер пишет, а ученику это не к чему.
      У него все в порядке, процесс обучения идёт

      1
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