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    Месси хочет видеть в «Интере Майами» 38-летнего Модрича

    Нападающий «Интера Майами» Лионель Месси хотел бы подписать в клуб полузащитника «Реала» Луку Модрича.

    «У Модрича были предложения из США. В том числе от «Интера». Но игрок предпочел остаться в «Реале».

    Месси лично заинтересован в Модриче в «Интере». Лука встречался в Хорватии с [владельцем «Интера» Дэвидом] Бекхэмом, они пообедали», – сообщил бывший спортивный директор «Реала» Предраг Миятович.

    • 38-летний Модрич стоит 10 миллионов евро.
    • У него остался год контракта.
    • В 2018 году Лука получил «Золотой мяч».

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    Источник: AS

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    01.10.2023 12:15
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