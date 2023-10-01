Месси хочет видеть в «Интере Майами» 38-летнего Модрича

Нападающий «Интера Майами» Лионель Месси хотел бы подписать в клуб полузащитника «Реала» Луку Модрича.
«У Модрича были предложения из США. В том числе от «Интера». Но игрок предпочел остаться в «Реале».
Месси лично заинтересован в Модриче в «Интере». Лука встречался в Хорватии с [владельцем «Интера» Дэвидом] Бекхэмом, они пообедали», – сообщил бывший спортивный директор «Реала» Предраг Миятович.
- 38-летний Модрич стоит 10 миллионов евро.
- У него остался год контракта.
- В 2018 году Лука получил «Золотой мяч».
Источник: AS