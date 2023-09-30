Президент «Урала» Иванов отреагировал на новость о возможной дисквалификации за оскорбления судей

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о том, что его могут отстранить на три месяца.
Ему грозит дисквалификация за жесткие комментарии в адрес судей после ничьей с «Ростовом» (2:2).
«Мне сказать нечего. Ну и? Появилась такая информация, а у меня ее нет», – заявил Иванов.
- «Урал» вел со счетом 2:0, но упустил победу.
- Судья назначил спорный пенальти в ворота команды из Екатеринбурга и удалил Андрея Егорычева за сомнительный фол последней надежды.
- Иванов публично заявлял, что арбитров нужно утопить, называл главного арбитра Романа Галимова «негодяем», а его работу – «говном».
Источник: Sport24