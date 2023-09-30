Президент «Урала» Иванов отреагировал на новость о возможной дисквалификации за оскорбления судей

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о том, что его могут отстранить на три месяца.

Ему грозит дисквалификация за жесткие комментарии в адрес судей после ничьей с «Ростовом» (2:2).

«Мне сказать нечего. Ну и? Появилась такая информация, а у меня ее нет», – заявил Иванов.