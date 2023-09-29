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  • Григорий Иванов призвал утопить арбитров матча «Ростов» – «Урал»

Григорий Иванов призвал утопить арбитров матча «Ростов» – «Урал»

29 сентября 2023, 21:54
9

Президент «Урала» Григорий Иванов недоволен работой главного судьи матча 10-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2). В поле был Роман Галимов.

  • «Урал» вел 2:0.
  • «Ростов» забил с пенальти.
  • «Урал» заканчивал матч в меньшинстве.

«Судейский беспредел? Если журналисты говорят, что это беспредел, то, по мне, это вообще катастрофа. По моему мнению, их всех нужно взять и утопить. Игра шла спокойно, два забили, а судья придумал пенальти и все сломал. И футболиста выгнал ни за что. Это как?!

Не могу сказать, что бы сделали с судьeй в 90-е за такую работу. Я сегодня разговаривал с руководителями нашего футбола. Говорю: «Объясните, что делать?». Мы после каждой игры пишем в ЭСК. Три раза уже признали, что мы правы. И что делать? Давайте я сейчас, чтобы закончить с футболом, возьму биту, выбегу на поле и разобью кому-нибудь голову. Пускай меня дисквалифицируют пожизненно. Что ещe делать? Все, что надо, я уже делаю, но никакого толка не вижу», – сказал Иванов.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Урал Ростов Иванов Григорий Галимов Роман
Комментарии (9)
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alefreddy
1696014147
мюллер рулит ничего не сделаешь
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nominum
1696014331
Где топить будем? В Дону или в Урале? Так и вижу сцену из фильма "Чапаев". Галимов переплывает Урал, а Иванов строчит с пригорочка из пулемёта по никчёмному судейке.)))
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RUSARM
1696014383
Опять или снова!! Эх Иванов,рано ты радовался,когда урал был высоко и не возмущался,а теперь опять все виноваты!!!
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Пингвины Антарктиды/Толян
1696014681
Проверить всех судей РФС на полиграфе на предмет договорняков например
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Дед otmoros
1696014732
А в какой ОПГ Иванов в 90е подвязывался? Уралмаш или Центровые? Он бы ещё, по понятиям, ноги в бетон залить предложил. Клоун.
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Чехов на Садовой
1696014936
Практически на статью себе накашлял, админ в законе.
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ScarlettOgusania
1696021249
ой, а что случилось! Гриша сам же призывал после игры со Спартаком в прошлом сезоне, что "молодым надо работать и работать, набираться опыта у старших", как Мешок, вот Галимый и старается, пенали "рисует"))
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шахта Заполярная
1696028497
А если судья в суд подаст за призыв к самосуду и угрозе жизни, и был бы прав. Только пурген может из истеричного президента сделать тихого и спокойного
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