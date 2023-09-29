Григорий Иванов призвал утопить арбитров матча «Ростов» – «Урал»

ой, а что случилось! Гриша сам же призывал после игры со Спартаком в прошлом сезоне, что "молодым надо работать и работать, набираться опыта у старших", как Мешок, вот Галимый и старается, пенали "рисует"))
Президент «Урала» Григорий Иванов недоволен работой главного судьи матча 10-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2). В поле был Роман Галимов.
«Судейский беспредел? Если журналисты говорят, что это беспредел, то, по мне, это вообще катастрофа. По моему мнению, их всех нужно взять и утопить. Игра шла спокойно, два забили, а судья придумал пенальти и все сломал. И футболиста выгнал ни за что. Это как?!
Не могу сказать, что бы сделали с судьeй в 90-е за такую работу. Я сегодня разговаривал с руководителями нашего футбола. Говорю: «Объясните, что делать?». Мы после каждой игры пишем в ЭСК. Три раза уже признали, что мы правы. И что делать? Давайте я сейчас, чтобы закончить с футболом, возьму биту, выбегу на поле и разобью кому-нибудь голову. Пускай меня дисквалифицируют пожизненно. Что ещe делать? Все, что надо, я уже делаю, но никакого толка не вижу», – сказал Иванов.
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