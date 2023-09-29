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    • Григорий Иванов призвал утопить арбитров матча «Ростов» – «Урал»

    Григорий Иванов призвал утопить арбитров матча «Ростов» – «Урал»

    Президент «Урала» Григорий Иванов недоволен работой главного судьи матча 10-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2). В поле был Роман Галимов.

    • «Урал» вел 2:0.
    • «Ростов» забил с пенальти.
    • «Урал» заканчивал матч в меньшинстве.

    «Судейский беспредел? Если журналисты говорят, что это беспредел, то, по мне, это вообще катастрофа. По моему мнению, их всех нужно взять и утопить. Игра шла спокойно, два забили, а судья придумал пенальти и все сломал. И футболиста выгнал ни за что. Это как?!

    Не могу сказать, что бы сделали с судьeй в 90-е за такую работу. Я сегодня разговаривал с руководителями нашего футбола. Говорю: «Объясните, что делать?». Мы после каждой игры пишем в ЭСК. Три раза уже признали, что мы правы. И что делать? Давайте я сейчас, чтобы закончить с футболом, возьму биту, выбегу на поле и разобью кому-нибудь голову. Пускай меня дисквалифицируют пожизненно. Что ещe делать? Все, что надо, я уже делаю, но никакого толка не вижу», – сказал Иванов.

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    Источник: Sport24

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    29.09.2023 21:54
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2802

      ScarlettOgusania 19 минут назад

      ой, а что случилось! Гриша сам же призывал после игры со Спартаком в прошлом сезоне, что "молодым надо работать и работать, набираться опыта у старших", как Мешок, вот Галимый и старается, пенали "рисует"))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1127

      Чехов на Садовой 2 часа назад

      Практически на статью себе накашлял, админ в законе.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +97

      Дед otmoros 2 часа назад

      А в какой ОПГ Иванов в 90е подвязывался? Уралмаш или Центровые? Он бы ещё, по понятиям, ноги в бетон залить предложил. Клоун.

      3
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      Рейтинг: +50

      Икстоляникс-Нибиру-vkonta 2 часа назад

      Проверить всех судей РФС на полиграфе на предмет договорняков например

      0
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      Рейтинг: +778

      RUSARM 2 часа назад

      Опять или снова!! Эх Иванов,рано ты радовался,когда урал был высоко и не возмущался,а теперь опять все виноваты!!!

      1
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      Рейтинг: +2242

      nominum 2 часа назад

      Где топить будем? В Дону или в Урале? Так и вижу сцену из фильма "Чапаев". Галимов переплывает Урал, а Иванов строчит с пригорочка из пулемёта по никчёмному судейке.)))

      5
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      Рейтинг: +3335

      alefreddy 2 часа назад

      мюллер рулит ничего не сделаешь

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      Рейтинг: +57200

      MaxRnD > alefreddy 1 час назад

      Какой у Миллера может быть "интерес" к матчу команд с 7-11 места в начале чемпионата ?

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