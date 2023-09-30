Президента «Урала» Иванова могут дисквалифицировать за оскорбления судей

Комитет по этике РФС даст оценку высказываниям президента «Урала» Григория Иванова.

Ему грозит дисквалификация на три месяца за жесткие комментарии в адрес судей после ничьей с «Ростовом» (2:2).

Иванов публично заявлял, что арбитров нужно утопить, называл главного рефери Романа Галимова «негодяем», а его работу – «говном».