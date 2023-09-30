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    • Президента «Урала» Иванова могут дисквалифицировать за оскорбления судей

    Президента «Урала» Иванова могут дисквалифицировать за оскорбления судей

    Комитет по этике РФС даст оценку высказываниям президента «Урала» Григория Иванова.

    Ему грозит дисквалификация на три месяца за жесткие комментарии в адрес судей после ничьей с «Ростовом» (2:2).

    Иванов публично заявлял, что арбитров нужно утопить, называл главного рефери Романа Галимова «негодяем», а его работу – «говном».

    • «Урал» вел со счетом 2:0, но упустил победу.
    • Судья назначил спорный пенальти в ворота команды из Екатеринбурга и удалил Андрея Егорычева за сомнительный фол последней надежды.
    • Тренер «Урала» Виктор Гончаренко после матча устроил молчаливый перформанс в знак протеста.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 10:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      Николай-Краков-vkontakte 52 минуты назад

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      Рейтинг: +1552

      SLADE2019 1 час назад

      Президенту клуба не мешало бы более сдержанным быть или более культурно выражаться. Его дисквалификация пойдет команде на пользу. Не будет нервозность на скамейке наводить. Одним словом, если дисквалифицируют, то довыделывался.

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      Рейтинг: +23

      yhfcdnk 1 час назад

      Их надо не оскорблять их надо 3,14здить

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      Рейтинг: +20038

      ilichkadr 2 часа назад

      Если так оно и есть, то как ещё иначе? Глава судейского департамента ни хрена не реагирует, судьи себя чувствуют вольготно, всем всё по х..

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