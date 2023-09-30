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  • Президента «Урала» Иванова могут дисквалифицировать за оскорбления судей

Президента «Урала» Иванова могут дисквалифицировать за оскорбления судей

30 сентября 2023, 10:35
5

Комитет по этике РФС даст оценку высказываниям президента «Урала» Григория Иванова.

Ему грозит дисквалификация на три месяца за жесткие комментарии в адрес судей после ничьей с «Ростовом» (2:2).

Иванов публично заявлял, что арбитров нужно утопить, называл главного рефери Романа Галимова «негодяем», а его работу – «говном».

  • «Урал» вел со счетом 2:0, но упустил победу.
  • Судья назначил спорный пенальти в ворота команды из Екатеринбурга и удалил Андрея Егорычева за сомнительный фол последней надежды.
  • Тренер «Урала» Виктор Гончаренко после матча устроил молчаливый перформанс в знак протеста.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Урал Ростов Иванов Григорий
Комментарии (5)
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ilichkadr
1696061396
Если так оно и есть, то как ещё иначе? Глава судейского департамента ни хрена не реагирует, судьи себя чувствуют вольготно, всем всё по х..
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yhfcdnk
1696063262
Их надо не оскорблять их надо 3,14здить
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SLADE2019
1696065112
Президенту клуба не мешало бы более сдержанным быть или более культурно выражаться. Его дисквалификация пойдет команде на пользу. Не будет нервозность на скамейке наводить. Одним словом, если дисквалифицируют, то довыделывался.
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Николай-Краков-vkontakte
1696066753
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Romeo 123
1696081181
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