Президента «Урала» Иванова могут дисквалифицировать за оскорбления судей

Комитет по этике РФС даст оценку высказываниям президента «Урала» Григория Иванова.
Ему грозит дисквалификация на три месяца за жесткие комментарии в адрес судей после ничьей с «Ростовом» (2:2).
Иванов публично заявлял, что арбитров нужно утопить, называл главного рефери Романа Галимова «негодяем», а его работу – «говном».
- «Урал» вел со счетом 2:0, но упустил победу.
- Судья назначил спорный пенальти в ворота команды из Екатеринбурга и удалил Андрея Егорычева за сомнительный фол последней надежды.
- Тренер «Урала» Виктор Гончаренко после матча устроил молчаливый перформанс в знак протеста.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова