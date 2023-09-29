Григорий Иванов назвал «негодяем» судью матча с «Ростовом»: «Его давно надо было выгнать»

Президент «Урала» Григорий Иванов недоволен работой главного судьи матча 10-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2). В поле был Роман Галимов.

«Урал» вел 2:0.

«Ростов» забил с пенальти.

«Урал» заканчивал матч в меньшинстве.

«Галимов? Его надо было давно выгнать и закончить его судейство, ну а зачем? Я его еще отмазывал, что он такой хороший парень, что он так судит. А он негодяй! Взял и удалил. Удаления никакого не было, и фола, нам поставил пенальти. Ну что это такое. Я уже не знаю с кем разговаривать, с кем бороться, что делать», – сказал Иванов.