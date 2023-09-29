Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Григорий Иванов назвал «негодяем» судью матча с «Ростовом»: «Его давно надо было выгнать»

    Григорий Иванов назвал «негодяем» судью матча с «Ростовом»: «Его давно надо было выгнать»

    Президент «Урала» Григорий Иванов недоволен работой главного судьи матча 10-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2). В поле был Роман Галимов.

    • «Урал» вел 2:0.
    • «Ростов» забил с пенальти.
    • «Урал» заканчивал матч в меньшинстве.

    «Галимов? Его надо было давно выгнать и закончить его судейство, ну а зачем? Я его еще отмазывал, что он такой хороший парень, что он так судит. А он негодяй! Взял и удалил. Удаления никакого не было, и фола, нам поставил пенальти. Ну что это такое. Я уже не знаю с кем разговаривать, с кем бороться, что делать», – сказал Иванов.

    Новости по теме
    Григорий Иванов одним словом описал судейство в матче «Ростов» – «Урал»
    Карпин прокомментировал ничью «Ростова» с «Уралом»
    «Мне наплевали в лицо, оскорбили»: Григорий Иванов – после матча «Ростов» – «Урал» 5
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.09.2023 21:30
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20033

      ilichkadr 2 часа назад

      Гриня, надо 3.14здить. Только так доходит до мозга. Других вариантов нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14963

      Skull_Boy 2 часа назад

      Нельзя его трогать Миллер заругает

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+