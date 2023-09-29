Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Президент «Ниццы» прокомментировал ситуацию с Бека-Бека, который хотел прыгнуть с моста

    Президент «Ниццы» прокомментировал ситуацию с Бека-Бека, который хотел прыгнуть с моста

    Президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривер сделал заявление об инциденте с участием полузащитника Алексиса Бека-Бека.

    • Футболист угрожал спрыгнуть с моста высотой 100 метров.
    • Француза уже спасли – с ним работали сотрудники экстренных служб и клубный психолог.
    • Бека-Бека ранее выступал в РПЛ за «Локомотив».

    «Прежде всего, мы рады, что сегодня для Алексиса все закончилось хорошо. О нем позаботились.

    Мы продолжим соблюдать медицинскую тайну. Просим всех делать то же самое и уважать частную жизнь.

    Мы поддерживаем его, как и весь клуб», – сказал Ривер.

    Новости по теме
    Булыкин: «Лучший психолог в России – виски с колой» 2
    В окружении Бека-Бека прокомментировали угрозы игрока «Ниццы» спрыгнуть с моста 1
    Бека-Бека ушeл с края моста – он угрожал покончить с собой 2
    Источник: сайт «Ниццы»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:50
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+