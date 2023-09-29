Президент «Ниццы» прокомментировал ситуацию с Бека-Бека, который хотел прыгнуть с моста

Президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривер сделал заявление об инциденте с участием полузащитника Алексиса Бека-Бека.

Футболист угрожал спрыгнуть с моста высотой 100 метров.

Француза уже спасли – с ним работали сотрудники экстренных служб и клубный психолог.

Бека-Бека ранее выступал в РПЛ за «Локомотив».

«Прежде всего, мы рады, что сегодня для Алексиса все закончилось хорошо. О нем позаботились.

Мы продолжим соблюдать медицинскую тайну. Просим всех делать то же самое и уважать частную жизнь.

Мы поддерживаем его, как и весь клуб», – сказал Ривер.