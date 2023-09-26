Экс-тренер «Спартака» назвал сильнейшего игрока в РПЛ

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о нападающем москвичей Квинси Промесе.
«Спартаку» повезло иметь у себя в составе игрока такого высокого уровня, как Промес. После ухода Малкома он может по праву считаться лучшим.
На сегодняшний день Промес – сильнейший игрок в РПЛ. В «Спартаке» о нем будут говорить и после завершения карьеры», – сказал Рианчо.
- Промес получает российский паспорт.
- Против него в Нидерландах идет уголовный процесс.
- Игрок обвиняется в нанесении телесных повреждений кузену.
- Квинси в России с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
Источник: «РБ Спорт»