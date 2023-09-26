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    Экс-тренер «Спартака» назвал сильнейшего игрока в РПЛ

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о нападающем москвичей Квинси Промесе.

    «Спартаку» повезло иметь у себя в составе игрока такого высокого уровня, как Промес. После ухода Малкома он может по праву считаться лучшим.

    На сегодняшний день Промес – сильнейший игрок в РПЛ. В «Спартаке» о нем будут говорить и после завершения карьеры», – сказал Рианчо.

    • Промес получает российский паспорт.
    • Против него в Нидерландах идет уголовный процесс.
    • Игрок обвиняется в нанесении телесных повреждений кузену.
    • Квинси в России с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).

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    Источник: «РБ Спорт»

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