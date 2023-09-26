Экс-тренер «Спартака» назвал сильнейшего игрока в РПЛ

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о нападающем москвичей Квинси Промесе.

«Спартаку» повезло иметь у себя в составе игрока такого высокого уровня, как Промес. После ухода Малкома он может по праву считаться лучшим.

На сегодняшний день Промес – сильнейший игрок в РПЛ. В «Спартаке» о нем будут говорить и после завершения карьеры», – сказал Рианчо.