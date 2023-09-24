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Неймар потребовал уволить тренера «Аль-Хиляля»

24 сентября 2023, 16:40
2

У Неймара случился конфликт с главным тренером «Аль-Хиляля» Жорже Жезушем. Бразилец потребовал уволить португальца.

Стороны повздорили на прошлой неделе после стартового матча группового этапа азиатской ЛЧ против «Навбахора» (1:1). Причина – Жезуш покритиковал Неймара в раздевалке за агрессивное поведение в отношении соперника. Это не понравилось игроку.

После требования Неймара руководство «Аль-Хиляля» предупредило Жезуша, что вероятность отставки есть.

  • Жезуш в команде с лета, как и Неймар.

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Источник: Mundo Deportivo
Саудовская Аравия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Аль-Хиляль Неймар Жезуш Жорже
Комментарии (2)
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andrej-lucevich
1695566732
ну и балбес
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Алексей-К-google
1695608501
Рональду уже уволил тренера Аль-Насра, после чего команда упустила лидерство с этим самым Рональду и проиграло чемпионат... Гоните его в шею
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