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    Неймар потребовал уволить тренера «Аль-Хиляля»

    У Неймара случился конфликт с главным тренером «Аль-Хиляля» Жорже Жезушем. Бразилец потребовал уволить португальца.

    Стороны повздорили на прошлой неделе после стартового матча группового этапа азиатской ЛЧ против «Навбахора» (1:1). Причина – Жезуш покритиковал Неймара в раздевалке за агрессивное поведение в отношении соперника. Это не понравилось игроку.

    После требования Неймара руководство «Аль-Хиляля» предупредило Жезуша, что вероятность отставки есть.

    • Жезуш в команде с лета, как и Неймар.

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    Источник: Mundo Deportivo

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