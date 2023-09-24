Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» – «Локомотив», 9 тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 сентября 2023, в 16:30 по московскому времени.
Стартовые составы на игру:
«Зенит»: Кержаков, Алип, Эракович, Караваев, Сантос, Клаудиньо, Барриос, Вендел, Фернандес, Изидор, Кассьерра.
Главный тренер: Сергей Семак
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«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Морозов, Фассон, Сильянов, Баринов, Карпускас, Пиняев, Миранчук, Глушенков, Дзюба.
Главный тренер: Михаил Галактионов
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Зенит» – «Локомотив»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер».
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: Спортбокс