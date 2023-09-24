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    • «Зенит» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2023

    «Зенит» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» – «Локомотив», 9 тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 сентября 2023, в 16:30 по московскому времени.

    Стартовые составы на игру:

    «Зенит»: Кержаков, Алип, Эракович, Караваев, Сантос, Клаудиньо, Барриос, Вендел, Фернандес, Изидор, Кассьерра.

    Главный тренер: Сергей Семак

    ___________________________________________________________________________________

    «Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Морозов, Фассон, Сильянов, Баринов, Карпускас, Пиняев, Миранчук, Глушенков, Дзюба.

    Главный тренер: Михаил Галактионов

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Зенит» – «Локомотив»

    Зенит-Локомотив где смотреть

    Источник: Спортбокс

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