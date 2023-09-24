Рабинер нашел сходство в победе «Спартака» над «Динамо» с чемпионским сезоном Карреры

Обозреватель и писатель Игорь Рабинер поделился впечатлениями от матча 9-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» (1:0).
«ПОБЕДА ПО МАССИМО КАРРЕРЕ
Карреровская победа времен чемпионского сезона «Спартака». И команда должна сказать спасибо Максименко, который, выйдя на замену после перерыва, стоял на голове. Как знать, тащил ли бы так Александр Селихов, если бы не получил очередную травму и остался на поле? До игры я говорил о том, что в этом сезоне Макси сильнее, что он и доказал. Играть должен Александр Максименко!
В конце и Квинси Промес упустил два стопроцентных момента (Антон Шунин и промах по пустым), но к тому времени «Динамо» уже раз пять могло сравнять. Игра была ничейная», – написал Рабинер.
- «Спартак» отстает от 1-го места на 2 очка.
- Впереди матч с «Крыльями Советов».
- «Спартак» не брал РПЛ с того сезона-2016/17 с Каррерой.
Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера