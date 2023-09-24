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  • Рабинер нашел сходство в победе «Спартака» над «Динамо» с чемпионским сезоном Карреры

Рабинер нашел сходство в победе «Спартака» над «Динамо» с чемпионским сезоном Карреры

24 сентября 2023, 10:49
5

Обозреватель и писатель Игорь Рабинер поделился впечатлениями от матча 9-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» (1:0).

«ПОБЕДА ПО МАССИМО КАРРЕРЕ

Карреровская победа времен чемпионского сезона «Спартака». И команда должна сказать спасибо Максименко, который, выйдя на замену после перерыва, стоял на голове. Как знать, тащил ли бы так Александр Селихов, если бы не получил очередную травму и остался на поле? До игры я говорил о том, что в этом сезоне Макси сильнее, что он и доказал. Играть должен Александр Максименко!

В конце и Квинси Промес упустил два стопроцентных момента (Антон Шунин и промах по пустым), но к тому времени «Динамо» уже раз пять могло сравнять. Игра была ничейная», – написал Рабинер.

  • «Спартак» отстает от 1-го места на 2 очка.
  • Впереди матч с «Крыльями Советов».
  • «Спартак» не брал РПЛ с того сезона-2016/17 с Каррерой.

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Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Динамо Спартак Каррера Массимо
Комментарии (5)
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NewLife
1695544909
Это бред от Рабинера. Спартак стал чемпионом с вопреки, а не благодаря Каррере и добивался положительных исходов в концовках, а не в начале игр, как сейчас. Что на самом деле представляет из себя Каррера, как тренер, показал следующий за чемпионским сезон, а также провалы Карреры в других клубах и, как следствие, отсутствие предложений работы.
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yhfcdnk
1695552779
Щас хряки по щам получат и все успокоятся а то все визжат.Чампионы хреновы
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yhfcdnk
1695553379
Вот зачем это писать отстают от первого на два очка.Динамо на три и че?
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