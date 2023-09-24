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    • Рабинер нашел сходство в победе «Спартака» над «Динамо» с чемпионским сезоном Карреры

    Рабинер нашел сходство в победе «Спартака» над «Динамо» с чемпионским сезоном Карреры

    Обозреватель и писатель Игорь Рабинер поделился впечатлениями от матча 9-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» (1:0).

    «ПОБЕДА ПО МАССИМО КАРРЕРЕ

    Карреровская победа времен чемпионского сезона «Спартака». И команда должна сказать спасибо Максименко, который, выйдя на замену после перерыва, стоял на голове. Как знать, тащил ли бы так Александр Селихов, если бы не получил очередную травму и остался на поле? До игры я говорил о том, что в этом сезоне Макси сильнее, что он и доказал. Играть должен Александр Максименко!

    В конце и Квинси Промес упустил два стопроцентных момента (Антон Шунин и промах по пустым), но к тому времени «Динамо» уже раз пять могло сравнять. Игра была ничейная», – написал Рабинер.

    • «Спартак» отстает от 1-го места на 2 очка.
    • Впереди матч с «Крыльями Советов».
    • «Спартак» не брал РПЛ с того сезона-2016/17 с Каррерой.

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    Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

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    Сегодня, 10:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +19825

      NewLife 59 минут назад

      Это бред от Рабинера. Спартак стал чемпионом с вопреки, а не благодаря Каррере и добивался положительных исходов в концовках, а не в начале игр, как сейчас. Что на самом деле представляет из себя Каррера, как тренер, показал следующий за чемпионским сезон, а также провалы Карреры в других клубах и, как следствие, отсутствие предложений работы.

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      Рейтинг: +1591

      rac531 > NewLife 35 минут назад

      Следующий сезон?
      Бронзовык медали и полуфинал Кубка РФ.
      И это в условияъ саботажа мерзавца Глушакова и помоев, выливаемых СМИ и, в первую очередь Рабинера.

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      Рейтинг: +1591

      rac531 > NewLife 26 минут назад

      "Спартак стал чемпионом с вопреки, а не благодаря Каррере"
      Как же всё это знакомо)))))
      Советские люди вопреки СТАЛИНУ ликвидировали безграмотность, построили заводы и фабрики, научно-исследовательские институты, спроектировали великолепные великолепные виды вооружений, прыгнули в танки и доехали до Берлина.
      Но на этом не угомонились. Чтобы еще больше насолить СТАЛИНУ создали атомную и водородную бомбу и средства их доставки. Одновременно накостыляли американцам в Корее и обыграли в футбол англичан в Англиях)

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      Рейтинг: +19825

      NewLife > rac531 9 минут назад

      Как же знакома апология сталинизма.
      Поскольку здесь не место для историко-политических дискуссий, замечу лишь, что ни один завод или фабрика не стоит замученных жизней и рабского труда заключенных ГУЛАГа, уничтожения цвета русской армии и, как следствие, немыслимых жертв в первые дни в.ойны, а до этого трусливого нападения на Финляндию и постыдного поражения в этой войне с последующим сговором с Гитлером, нападением на Польшу и совместном с гитлеровцами параде в Бресте.

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