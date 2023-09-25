Агент Джикии раскритиковал Дуарте: «Сделал два сумасшедших паса вразрез в конце матча с «Динамо»

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Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, раскритиковал защитника «Спартака» Алексиса Дуарте.
«Место в старте – это предпочтение главного тренера, решение он принимает. Это обычная жизнь футболиста, каждый игрок в карьере может с этим столкнуться. Сейчас такой период, что тренер даeт предпочтение другой паре центральных защитников.
Посмотрим, что получится на дистанции и какой вывод будет из этого. Нормальная ситуация. Мы все привыкли, что Георгий – капитан и в старте, но сейчас такой период.
Когда игроку 20 лет и не играет, то это повод для беспокойстве. Джикия – состоявшийся качественный и опытный футболист, здесь нет никаких проблем. Он обладает определeнным уровнем качеств, и сомнений в этих качеств нет.
Сейчас есть действительность, с которой мы сталкиваемся. Тренеру приходит в голову такая пара центральных защитников. Ну, замечательно, хорошо. Это конкуренция, ротация.
Вчера для меня было любопытно увидеть две сумасшедшие передачи Дуарте в разрез в конце встречи. «Динамо» чуть-чуть удачи не хватило, чтобы использовать эти моменты», – сказал Шпинев.
- Джикия в «Спартаке» 7 лет.
- Он капитан команды.
- Джикия пропустил два последних матча «Спартака» в РПЛ.