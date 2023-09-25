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  • Агент Джикии раскритиковал Дуарте: «Сделал два сумасшедших паса вразрез в конце матча с «Динамо»

Агент Джикии раскритиковал Дуарте: «Сделал два сумасшедших паса вразрез в конце матча с «Динамо»

25 сентября 2023, 15:25
3

Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, раскритиковал защитника «Спартака» Алексиса Дуарте.

«Место в старте – это предпочтение главного тренера, решение он принимает. Это обычная жизнь футболиста, каждый игрок в карьере может с этим столкнуться. Сейчас такой период, что тренер даeт предпочтение другой паре центральных защитников.

Посмотрим, что получится на дистанции и какой вывод будет из этого. Нормальная ситуация. Мы все привыкли, что Георгий – капитан и в старте, но сейчас такой период.

Когда игроку 20 лет и не играет, то это повод для беспокойстве. Джикия – состоявшийся качественный и опытный футболист, здесь нет никаких проблем. Он обладает определeнным уровнем качеств, и сомнений в этих качеств нет.

Сейчас есть действительность, с которой мы сталкиваемся. Тренеру приходит в голову такая пара центральных защитников. Ну, замечательно, хорошо. Это конкуренция, ротация.

Вчера для меня было любопытно увидеть две сумасшедшие передачи Дуарте в разрез в конце встречи. «Динамо» чуть-чуть удачи не хватило, чтобы использовать эти моменты», – сказал Шпинев.

  • Джикия в «Спартаке» 7 лет.
  • Он капитан команды.
  • Джикия пропустил два последних матча «Спартака» в РПЛ.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Джикия Георгий Дуарте Алексис
Комментарии (3)
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VVM1964
1695646951
Дуарте провел достаточно качественный матч, прогрессирует, но два косяка действительно были и один ВПОЛНЕ мог закончится печально, просто повезло, что обошлось... Будем смотреть дальше, но это хорошо что у нас на 2 позиции в центре есть 3 конкурирующих игрока ( Чернова не беру в расчет - он уступает в качестве всем )
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Олег-Нек-vkontakte
1695647897
Мужики, не видитесь на всякие паблики и каналы в телеграм по прогнозам. Это всё фигня. Ищите старый сервис в любом поиске по фразе «серебряный прогноз». 10 лет сервису. Гарантии на все прогнозы. Матч ТВ о них говорил.
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САДЫЧОК
1695656258
Этот, агент, втюхал, за огромные деньги Спартаку никчемного Джикию !
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