Агент Джикии раскритиковал Дуарте: «Сделал два сумасшедших паса вразрез в конце матча с «Динамо»

Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, раскритиковал защитника «Спартака» Алексиса Дуарте.

«Место в старте – это предпочтение главного тренера, решение он принимает. Это обычная жизнь футболиста, каждый игрок в карьере может с этим столкнуться. Сейчас такой период, что тренер даeт предпочтение другой паре центральных защитников.

Посмотрим, что получится на дистанции и какой вывод будет из этого. Нормальная ситуация. Мы все привыкли, что Георгий – капитан и в старте, но сейчас такой период.

Когда игроку 20 лет и не играет, то это повод для беспокойстве. Джикия – состоявшийся качественный и опытный футболист, здесь нет никаких проблем. Он обладает определeнным уровнем качеств, и сомнений в этих качеств нет.

Сейчас есть действительность, с которой мы сталкиваемся. Тренеру приходит в голову такая пара центральных защитников. Ну, замечательно, хорошо. Это конкуренция, ротация.

Вчера для меня было любопытно увидеть две сумасшедшие передачи Дуарте в разрез в конце встречи. «Динамо» чуть-чуть удачи не хватило, чтобы использовать эти моменты», – сказал Шпинев.