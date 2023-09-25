Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Агент Джикии раскритиковал Дуарте: «Сделал два сумасшедших паса вразрез в конце матча с «Динамо»

    Агент Джикии раскритиковал Дуарте: «Сделал два сумасшедших паса вразрез в конце матча с «Динамо»

    Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, раскритиковал защитника «Спартака» Алексиса Дуарте.

    «Место в старте – это предпочтение главного тренера, решение он принимает. Это обычная жизнь футболиста, каждый игрок в карьере может с этим столкнуться. Сейчас такой период, что тренер даeт предпочтение другой паре центральных защитников.

    Посмотрим, что получится на дистанции и какой вывод будет из этого. Нормальная ситуация. Мы все привыкли, что Георгий – капитан и в старте, но сейчас такой период.

    Когда игроку 20 лет и не играет, то это повод для беспокойстве. Джикия – состоявшийся качественный и опытный футболист, здесь нет никаких проблем. Он обладает определeнным уровнем качеств, и сомнений в этих качеств нет.

    Сейчас есть действительность, с которой мы сталкиваемся. Тренеру приходит в голову такая пара центральных защитников. Ну, замечательно, хорошо. Это конкуренция, ротация.

    Вчера для меня было любопытно увидеть две сумасшедшие передачи Дуарте в разрез в конце встречи. «Динамо» чуть-чуть удачи не хватило, чтобы использовать эти моменты», – сказал Шпинев.

    • Джикия в «Спартаке» 7 лет.
    • Он капитан команды.
    • Джикия пропустил два последних матча «Спартака» в РПЛ.

    Новости по теме
    Соболев признался, что волнуется за Джикию
    Агент Джикии высказался о продлении контракта со «Спартаком» на фоне потери игроком места в старте 1
    Быстров – о Джикии: «Не скоро появится в стартовом составе «Спартака» 3
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:25
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Олег-Нек-vkontakte 55 минут назад

      Мужики, не видитесь на всякие паблики и каналы в телеграм по прогнозам. Это всё фигня. Ищите старый сервис в любом поиске по фразе «серебряный прогноз». 10 лет сервису. Гарантии на все прогнозы. Матч ТВ о них говорил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35302

      VVM1964 1 час назад

      Дуарте провел достаточно качественный матч, прогрессирует, но два косяка действительно были и один ВПОЛНЕ мог закончится печально, просто повезло, что обошлось... Будем смотреть дальше, но это хорошо что у нас на 2 позиции в центре есть 3 конкурирующих игрока ( Чернова не беру в расчет - он уступает в качестве всем )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4392

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Понаберут один сплошной неликвид. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 