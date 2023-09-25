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    • «Верите, что дельфин, дрова и кто-то еще может так отдать?»: Соболев – об ассисте на Бонгонда

    «Верите, что дельфин, дрова и кто-то еще может так отдать?»: Соболев – об ассисте на Бонгонда

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев пошутил о голевой передаче на Тео Бонгонда в дерби с «Динамо» (1:0).

    – Шикарный голевой пас – в касание, точно. Что это было?

    – Да я бил по воротам. Верите, что я мог такой отдать? Верите, что дельфин, дрова и кто-то еще может вот так отдать?

    – Мы пошутили, но надо собраться и серьезно ответить на вопрос.

    – Когда Квинси только бежал с мячом, я уже видел Тео и знал, что буду делать.

    Просил у Квинси мяч, и хорошо, что он точно покатил, чтобы мне в касание удобно было отдать.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +21809

      Cleaner 19 минут назад

      Дельфин, бревно и кривоног. Соболев - три в одном. Еще и ХВАСТУН тарасовский...(((

      0
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      Рейтинг: +437

      Napaleon Banapart 54 минуты назад

      Верим... Раз в год и полено стреляет...

      0
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      Рейтинг: +4120

      шахта Заполярная > Napaleon Banapart 41 минуту назад

      Это ты про Краснодар, который пока на первом. Верим, стреляет.

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