«Верите, что дельфин, дрова и кто-то еще может так отдать?»: Соболев – об ассисте на Бонгонда

Нападающий «Спартака» Александр Соболев пошутил о голевой передаче на Тео Бонгонда в дерби с «Динамо» (1:0).

– Шикарный голевой пас – в касание, точно. Что это было?

– Да я бил по воротам. Верите, что я мог такой отдать? Верите, что дельфин, дрова и кто-то еще может вот так отдать?

– Мы пошутили, но надо собраться и серьезно ответить на вопрос.

– Когда Квинси только бежал с мячом, я уже видел Тео и знал, что буду делать.

Просил у Квинси мяч, и хорошо, что он точно покатил, чтобы мне в касание удобно было отдать.