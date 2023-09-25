«Верите, что дельфин, дрова и кто-то еще может так отдать?»: Соболев – об ассисте на Бонгонда

Дельфин, бревно и кривоног. Соболев - три в одном. Еще и ХВАСТУН тарасовский...(((
Нападающий «Спартака» Александр Соболев пошутил о голевой передаче на Тео Бонгонда в дерби с «Динамо» (1:0).
– Шикарный голевой пас – в касание, точно. Что это было?
– Да я бил по воротам. Верите, что я мог такой отдать? Верите, что дельфин, дрова и кто-то еще может вот так отдать?
– Мы пошутили, но надо собраться и серьезно ответить на вопрос.
– Когда Квинси только бежал с мячом, я уже видел Тео и знал, что буду делать.
Просил у Квинси мяч, и хорошо, что он точно покатил, чтобы мне в касание удобно было отдать.