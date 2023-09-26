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    • Федотов оценил работу Кукуяна в матче «Спартак» – «Динамо»: нашел всего одну ошибку

    Федотов оценил работу Кукуяна в матче «Спартак» – «Динамо»: нашел всего одну ошибку

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался о работе арбитра Павла Кукуяна на матче 9-го тура РПЛ «Спартак»«Динамо» (1:0).

    «Очередную сложную игру дали Кукуяну, и в очередной раз он справился.

    Я снизил ему оценку за непоказ жeлтой Промесу, когда тот полез толкаться с игроком «Динамо». Кукуян наказал динамовца, с карточкой в руке подошeл к футболисту «Спартака», о чeм-то с ним поговорил и убрал еe. Мне это не понравилось, это некрасиво.

    Из таких ситуаций надо выходить иначе – показывать в обе стороны. Ты же знаешь, что у них ещe нет карточек, к тому же это уже добавленное время. А подходить с карточкой к Промесу и потом убирать еe в карман – такое себе действие», – сказал Федотов.

    • Единственный гол был на 7-й минуте.
    • У «Спартака» 3 сухие победы подряд.
    • Команда отстает от 1-го места на 2 очка.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1617

      rac531 43 минуты назад

      ЕДОТОВ
      «Я снизил ему оценку за непоказ жeлтой Промесу, когда тот полез толкаться с игроком «Динамо».

      А скольким игрокам «Зенита» нужно было показать желтые за потасовку?

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