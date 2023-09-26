Федотов оценил работу Кукуяна в матче «Спартак» – «Динамо»: нашел всего одну ошибку

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался о работе арбитра Павла Кукуяна на матче 9-го тура РПЛ «Спартак» – «Динамо» (1:0).

«Очередную сложную игру дали Кукуяну, и в очередной раз он справился.

Я снизил ему оценку за непоказ жeлтой Промесу, когда тот полез толкаться с игроком «Динамо». Кукуян наказал динамовца, с карточкой в руке подошeл к футболисту «Спартака», о чeм-то с ним поговорил и убрал еe. Мне это не понравилось, это некрасиво.

Из таких ситуаций надо выходить иначе – показывать в обе стороны. Ты же знаешь, что у них ещe нет карточек, к тому же это уже добавленное время. А подходить с карточкой к Промесу и потом убирать еe в карман – такое себе действие», – сказал Федотов.