Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бубнов проанализировал победу «Спартака» над «Динамо»

24 сентября 2023, 17:23
5

Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 9-го тура РПЛ между спартаковцами и «Динамо» (1:0).

«Вообще решающих факторов для победы я отметил бы несколько. Во-первых, это классная игра Максименко, который здорово выручал. Во-вторых, спартаковцы лучше действовали в отборе и прессинговали. Ну и немаловажный момент – практически все лидеры имели время на восстановление, в Кубке России были задействованы преимущественно игроки ротации.

Личка себе не мог подобного позволить, многие его лидеры были заиграны в кубковом противостоянии с «Краснодаром», причeм весьма тяжeлом. Сюда также стоит добавить и фактор кадровых потерь: не было Лаксальта, Фомина. А имеющийся состав пока не совсем сыгран – хватает футболистов, которые были приобретены по ходу сезона, ещe не наладили связи с партнeрами, да и кондиции лучшие не набрали. Снова выпал из игры Карраскаль. Правда, главный тренер «Динамо» говорил, что найдeт ему место на поле. Возможно, колумбиец в перспективе вытеснит из состава Смолова. В этом матче он играл на своей любимой позиции «десятки» несколько минут, когда Фeдор ушeл с поля. И надо отметить, что со скоростью, дриблингом, пасом у него дела обстоят лучше, чем у россиянина.

Возможно, тренерскому штабу «Динамо» стоило принять другие кадровые решения по ходу игры. Скопинцев намного острее в атаке действует, чем оба крайних защитника в этом матче – Даса и Маричаль. Скорее всего, Личка хотел понадeжнее сыграть в обороне, поэтому Дмитрий остался в запасе, но на замену можно было бы выпустить его раньше. В концовке, как мне кажется, вместо Гладышева больше мог пригодиться Грулeв – он бы успешнее боролся за мячи в штрафной. Фактор везения тоже не стоит сбрасывать со счетов – если бы сумасшедший удар Чавеса достиг цели, то вратарь уже выручить не смог бы. Такие мячи не берутся», – сказал Бубнов.

  • Единственный гол был на 7-й минуте.
  • У «Спартака» 3 сухие победы подряд.
  • Команда отстает от 1-го места на 2 очка.

Еще по теме:
Федотов оценил работу Кукуяна в матче «Спартак» – «Динамо»: нашел всего одну ошибку 2
Агент Джикии раскритиковал Дуарте: «Сделал два сумасшедших паса вразрез в конце матча с «Динамо» 3
«Верите, что дельфин, дрова и кто-то еще может так отдать?»: Соболев – об ассисте на Бонгонда 11
Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Бубнов Александр
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alefreddy
1695568319
ничего нового мы это и сами видели
Ответить
Reenjii
1695571020
Ничего нового... Хотелось бы в контексте данного интервью узнать мнение профессионала по Соболеву...
Ответить
FCSpartakM
1695571067
Ну какая потеря в центре у динамо, если они туда под старт двух легов привезли? Причем один из них как говорят звезда будущая. Затем, Карраскаль в принципе бесполезный дриблер , кони его на ура впарили. Так же, зачем ставить в защиту слева профильного центрального. С учетом того, что Бонгонда его возил. Про везение-палка о двух концах. Моменты были запороты там и там отличные. В целом, динамо будет лихарадить так целый сезон, потому что личка тренер не для топ-клубов, а только уровня ставить веселый футбол в середняках без задач
Ответить
zigbert
1695644046
Может быть Скопинцева надо было выпускать в старте. Последние игры он проводил на хорошем уровне. Отсутствие Лаксальта тоже сказалось.
Ответить
Главные новости
Черданцев объяснил, почему «Локомотив» поднимется в верхнюю часть таблицы РПЛ
09:58
1
Широков сказал, когда «Зенит» может преодолеть кризис
09:50
2
Мареска прокомментировал первую победу «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
09:41
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке»
09:27
1
Моуринью признал проблему с физической формой Винисиуса
08:43
Мостовой процитировал Жириновского из-за ситуации с контрактом Глушенкова
08:30
1
Старт общего этапа ЛЧ, номинанты на «Золотой мяч», соперники сборной России и другие новости
02:30
Ямаль отреагировал на жалобы «Реала» на судей
02:23
Холанд повторил бомбардирский рекорд «Манчестер Сити»
02:10
2
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
3
Все новости
Все новости
ФотоВоспитанник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
10:07
Слуцкий ответил, считает ли себя медиатренером и кавээнщиком
09:13
Мостовой процитировал Жириновского из-за ситуации с контрактом Глушенкова
08:30
1
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
01:45
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
3
Игдисамов объяснил отказ ЦСКА от бразильского форварда за 15 миллионов
00:41
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
3
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
Вчера, 22:44
1
Адиев мечтает возглавить «Зенит»
Вчера, 22:16
4
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
Вчера, 22:02
11
Орлов оценил первые матчи Карпукаса в «Зените»
Вчера, 21:53
1
Шнякин объяснил, почему нормально относится к кричалке «Зенит» – позор российского футбола»
Вчера, 21:27
14
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
2
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 20:48
9
ЦСКА призвали ждать ответный плевок от «Рубина»
Вчера, 20:40
2
Комличенко сказал, чего не хватает Батракову в «Галатасарае»
Вчера, 20:40
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит»
Вчера, 20:25
7
Фото«Балтика» объявила о трансфере 189-сантиметрового форварда
Вчера, 19:51
2
Глушенков: «Да не был я ни на какой рыбалке!»
Вчера, 19:43
17
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
Вчера, 19:19
«Локомотив» выкупит полузащитника «Балтики»
Вчера, 18:27
6
Орлов уличил игрока «Зенита» в антифутбольной деятельности
Вчера, 18:00
3
«Ростов» продал «Балтике» нападающего
Вчера, 17:31
4
Глушенков хочет остаться в «Зените» или уйти в «Барселону»
Вчера, 17:17
11
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
Вчера, 16:20
13
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
Вчера, 16:04
13
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится»
Вчера, 15:57
6
«Факел» заинтересован в аренде игрока «Локомотива»
Вчера, 15:30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+