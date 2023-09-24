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    Бубнов проанализировал победу «Спартака» над «Динамо»

    Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 9-го тура РПЛ между спартаковцами и «Динамо» (1:0).

    «Вообще решающих факторов для победы я отметил бы несколько. Во-первых, это классная игра Максименко, который здорово выручал. Во-вторых, спартаковцы лучше действовали в отборе и прессинговали. Ну и немаловажный момент – практически все лидеры имели время на восстановление, в Кубке России были задействованы преимущественно игроки ротации.

    Личка себе не мог подобного позволить, многие его лидеры были заиграны в кубковом противостоянии с «Краснодаром», причeм весьма тяжeлом. Сюда также стоит добавить и фактор кадровых потерь: не было Лаксальта, Фомина. А имеющийся состав пока не совсем сыгран – хватает футболистов, которые были приобретены по ходу сезона, ещe не наладили связи с партнeрами, да и кондиции лучшие не набрали. Снова выпал из игры Карраскаль. Правда, главный тренер «Динамо» говорил, что найдeт ему место на поле. Возможно, колумбиец в перспективе вытеснит из состава Смолова. В этом матче он играл на своей любимой позиции «десятки» несколько минут, когда Фeдор ушeл с поля. И надо отметить, что со скоростью, дриблингом, пасом у него дела обстоят лучше, чем у россиянина.

    Возможно, тренерскому штабу «Динамо» стоило принять другие кадровые решения по ходу игры. Скопинцев намного острее в атаке действует, чем оба крайних защитника в этом матче – Даса и Маричаль. Скорее всего, Личка хотел понадeжнее сыграть в обороне, поэтому Дмитрий остался в запасе, но на замену можно было бы выпустить его раньше. В концовке, как мне кажется, вместо Гладышева больше мог пригодиться Грулeв – он бы успешнее боролся за мячи в штрафной. Фактор везения тоже не стоит сбрасывать со счетов – если бы сумасшедший удар Чавеса достиг цели, то вратарь уже выручить не смог бы. Такие мячи не берутся», – сказал Бубнов.

    • Единственный гол был на 7-й минуте.
    • У «Спартака» 3 сухие победы подряд.
    • Команда отстает от 1-го места на 2 очка.

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    Источник: Sportbox

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    Сегодня, 17:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1009

      FCSpartakM 1 час назад

      Ну какая потеря в центре у динамо, если они туда под старт двух легов привезли? Причем один из них как говорят звезда будущая. Затем, Карраскаль в принципе бесполезный дриблер , кони его на ура впарили. Так же, зачем ставить в защиту слева профильного центрального. С учетом того, что Бонгонда его возил. Про везение-палка о двух концах. Моменты были запороты там и там отличные. В целом, динамо будет лихарадить так целый сезон, потому что личка тренер не для топ-клубов, а только уровня ставить веселый футбол в середняках без задач

      1
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      Рейтинг: +17

      Reenjii 1 час назад

      Ничего нового... Хотелось бы в контексте данного интервью узнать мнение профессионала по Соболеву...

      0
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      Рейтинг: +3307

      alefreddy 1 час назад

      ничего нового мы это и сами видели

      1
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