Президент «Урала» резко ответил на вопрос о подписании Дзагоева

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб из Екатеринбурга потерял интерес к Алану Дзагоеву.
«Мы отлично знаем Алана Дзагоева. Приглашали его в прошлом году, но он выбрал играть в Первой лиге.
Раз дал согласие, то пускай играет там: в «Рубине» или еще где-то. Сейчас «Урал» не рассматривает его приобретение», – сказал Иванов.
- 33-летний Дзагоев – свободный агент.
- «Рубин» в июне не стал продлевать с ним контракт.
- В прошлом сезоне Алан забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 20 матчах.
- Сообщалось, что он близок к переходу в греческий клуб «ПАС Ламия».
Источник: Sport24