Президент «Урала» резко ответил на вопрос о подписании Дзагоева

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб из Екатеринбурга потерял интерес к Алану Дзагоеву.

«Мы отлично знаем Алана Дзагоева. Приглашали его в прошлом году, но он выбрал играть в Первой лиге.

Раз дал согласие, то пускай играет там: в «Рубине» или еще где-то. Сейчас «Урал» не рассматривает его приобретение», – сказал Иванов.