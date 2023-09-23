Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Президент «Урала» резко ответил на вопрос о подписании Дзагоева

    Президент «Урала» резко ответил на вопрос о подписании Дзагоева

    Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб из Екатеринбурга потерял интерес к Алану Дзагоеву.

    «Мы отлично знаем Алана Дзагоева. Приглашали его в прошлом году, но он выбрал играть в Первой лиге.

    Раз дал согласие, то пускай играет там: в «Рубине» или еще где-то. Сейчас «Урал» не рассматривает его приобретение», – сказал Иванов.

    • 33-летний Дзагоев – свободный агент.
    • «Рубин» в июне не стал продлевать с ним контракт.
    • В прошлом сезоне Алан забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 20 матчах.
    • Сообщалось, что он близок к переходу в греческий клуб «ПАС Ламия».

    Новости по теме
    «Пари НН» готов подписать Дзагоева, но при одном условии 3
    ЦСКА сделал предложение Дзагоеву 4
    В греческом клубе Тошича подтвердили переговоры с Дзагоевым 1
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:28
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 