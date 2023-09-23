В РПЛ прояснили, почему Ерохин занимал легионерское место в заявке «Зенита»

РПЛ дала комментарий по поводу исключения Александра Ерохина из заявки «Зенита» и его регистрации в качеств игрока дубля «Зенита» для выступления в ФНЛ-2.

«Основной заявочный лист (по списку №3 А) состоит из 25 мест, 12 из которых – для доморощенных игроков (воспитанных внутри федерации), и ещe 13 – для всех остальных футболистов, в том числе легионеров.

Так как Ерохин не является ни доморощенным футболистом ассоциации, ни доморощенным футболистом клуба, то его заявка автоматически приходит в список 13. То есть потенциально он занимает одно вакантное легионерское место.

В связи с тем, что у ФК «Зенит» был почти заполнен основной заявочный лист (по списку №3 А), клуб перезаявил Ерохина по листу второй команды», – объяснили в РПЛ.