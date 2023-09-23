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    • В РПЛ прояснили, почему Ерохин занимал легионерское место в заявке «Зенита»

    В РПЛ прояснили, почему Ерохин занимал легионерское место в заявке «Зенита»

    РПЛ дала комментарий по поводу исключения Александра Ерохина из заявки «Зенита» и его регистрации в качеств игрока дубля «Зенита» для выступления в ФНЛ-2.

    «Основной заявочный лист (по списку №3 А) состоит из 25 мест, 12 из которых – для доморощенных игроков (воспитанных внутри федерации), и ещe 13 – для всех остальных футболистов, в том числе легионеров.

    Так как Ерохин не является ни доморощенным футболистом ассоциации, ни доморощенным футболистом клуба, то его заявка автоматически приходит в список 13. То есть потенциально он занимает одно вакантное легионерское место.

    В связи с тем, что у ФК «Зенит» был почти заполнен основной заявочный лист (по списку №3 А), клуб перезаявил Ерохина по листу второй команды», – объяснили в РПЛ.

    • Ерохин в «Зените» с 2017 года.
    • При нем команда взяла 5 чемпионств подряд.
    • Контракт Ерохина с «Зенитом» рассчитан до лета 2024 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 08:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1540

      SLADE2019 5 минут назад

      Номер 3А, номер 3Б. Идиотизм какой то. Доморощенный, не доморощенный. Я еще могу понять этот принцип, если клуб на гособеспечении. И то с натяжкой. А частный клуб почему в такие рамки должен быть втянут?

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      Рейтинг: +19954

      ilichkadr 6 минут назад

      Какой-то идиот придумал заявочные листы, списки и прочую чиновничью бумажную волокиту, теперь все остальные с ума сходят, подтасовывают и т.п.
      P.S. Когда собаке делать нечего, она яйца лижет..........

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