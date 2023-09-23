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  • В РПЛ прояснили, почему Ерохин занимал легионерское место в заявке «Зенита»

В РПЛ прояснили, почему Ерохин занимал легионерское место в заявке «Зенита»

23 сентября 2023, 08:35
7

РПЛ дала комментарий по поводу исключения Александра Ерохина из заявки «Зенита» и его регистрации в качеств игрока дубля «Зенита» для выступления в ФНЛ-2.

«Основной заявочный лист (по списку №3 А) состоит из 25 мест, 12 из которых – для доморощенных игроков (воспитанных внутри федерации), и ещe 13 – для всех остальных футболистов, в том числе легионеров.

Так как Ерохин не является ни доморощенным футболистом ассоциации, ни доморощенным футболистом клуба, то его заявка автоматически приходит в список 13. То есть потенциально он занимает одно вакантное легионерское место.

В связи с тем, что у ФК «Зенит» был почти заполнен основной заявочный лист (по списку №3 А), клуб перезаявил Ерохина по листу второй команды», – объяснили в РПЛ.

  • Ерохин в «Зените» с 2017 года.
  • При нем команда взяла 5 чемпионств подряд.
  • Контракт Ерохина с «Зенитом» рассчитан до лета 2024 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Ерохин Александр
Комментарии (7)
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ilichkadr
1695452112
Какой-то идиот придумал заявочные листы, списки и прочую чиновничью бумажную волокиту, теперь все остальные с ума сходят, подтасовывают и т.п. P.S. Когда собаке делать нечего, она яйца лижет..........
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SLADE2019
1695452176
Номер 3А, номер 3Б. Идиотизм какой то. Доморощенный, не доморощенный. Я еще могу понять этот принцип, если клуб на гособеспечении. И то с натяжкой. А частный клуб почему в такие рамки должен быть втянут?
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BRO_football
1695453570
Покупают футболистов, платят им большую зарплату, чтобы потом заявлять из за 2 лигу. Гениально!
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FCSpartakM
1695456160
то есть, если игрок по юношам и молодежки прошел школы зарубежных клубов и приехал играть в РФ и является гражданином РФ в заявке он будет числиться по сути легионером? Понятно, почему наш футбол в жепе
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АлексМак
1695464402
Бред какой то. Они совсем там ополоумели, чиновники футбольные..., заняться точно больше нечем, раз бумажки придумывают, в которых сами запутались.
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