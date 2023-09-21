Смотреть прямую трансляцию матча «Дамак» – «Аль-Хиляль», 7-й тур чемпионата Саудовской Аравии по футболу на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2023 в 18:00 по московскому времени.
Стартовые составы команд:
«Дамак»: Зегхва, Шафаи, Аль-Анази, Моххамед, Факихи, Хамед, Н'Куду, Аль-Биши, Антолич, Станчу, Сисей.
Главный тренер: Космин Контра
«Аль-Хиляль»: Буну, Кулибали, Аль-Брейк, Аль-Булаихи, Аль-Давсари, Милинкович-Савич, Канно, Аль-Досари, Малком, Митрович, Неймар.
Главный тренер: Жорже Жезуш
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Дамак» – «Аль-Хиляль»
Прямую трансляцию матча покажет зарубежные IP-TV. Игру также будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»