Смотреть прямую трансляцию матча «Дамак» – «Аль-Хиляль», 7-й тур чемпионата Саудовской Аравии по футболу на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2023 в 18:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Дамак»: Зегхва, Шафаи, Аль-Анази, Моххамед, Факихи, Хамед, Н'Куду, Аль-Биши, Антолич, Станчу, Сисей.

Главный тренер: Космин Контра

«Аль-Хиляль»: Буну, Кулибали, Аль-Брейк, Аль-Булаихи, Аль-Давсари, Милинкович-Савич, Канно, Аль-Досари, Малком, Митрович, Неймар.

Главный тренер: Жорже Жезуш

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Дамак» – «Аль-Хиляль»

Прямую трансляцию матча покажет зарубежные IP-TV. Игру также будет транслировать «Фонбет».