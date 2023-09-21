Смотреть прямую трансляцию матча «Дамак» – «Аль-Хиляль», 7-й тур чемпионата Саудовской Аравии по футболу на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2023 в 18:00 по московскому времени.
Стартовые составы команд:
«Дамак»: Hawswi, Al-Rashidi, Шафаи, Al-Anazi, Моххамед, Хамед, Н'Куду, Al Bishi, Антолич, Станчу, Сисей.
Главный тренер: Космин Контра
«Аль-Хиляль»: Буну, Кулибали, Аль-Булахи, Аль-Шахрани, Невеш, Савич, Канно, Аль-Досари, Митровчи, Малком, Неймар.
Главный тренер: Жорже Жезуш
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Дамак» – «Аль-Хиляль»
Прямую трансляцию матча покажет зарубежные IP-TV. Игру также будет транслировать «Фонбет».