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    • «Дамак» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023

    «Дамак» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Дамак» – «Аль-Хиляль», 7-й тур чемпионата Саудовской Аравии по футболу на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2023 в 18:00 по московскому времени.

    Стартовые составы команд:

    «Дамак»: Hawswi, Al-Rashidi, Шафаи, Al-Anazi, Моххамед, Хамед, Н'Куду, Al Bishi, Антолич, Станчу, Сисей.

    Главный тренер: Космин Контра

    «Аль-Хиляль»: Буну, Кулибали, Аль-Булахи, Аль-Шахрани, Невеш, Савич, Канно, Аль-Досари, Митровчи, Малком, Неймар.

    Главный тренер: Жорже Жезуш

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Дамак» – «Аль-Хиляль»

    Прямую трансляцию матча покажет зарубежные IP-TV. Игру также будет транслировать «Фонбет».

    Источник: «Бомбардир»

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