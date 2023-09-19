В «Динамо» считают, что их новичок будет лучше Малкома и Клаудиньо

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился ожиданиями о новичка команды – бразильского полузащитника Бителло.
– Бителло – самый дорогой трансфер этого лета в РПЛ. Ждете от него игры уровня Малкома, Вендела или Клаудиньо?
– Нет. Мы ждем, что он будет лучше них.
- Бителло куплен у «Гремио» за 10 млн евро.
- Игрок прилетел в Москву из Марокко, где проводил матч за олимпийскую сборную Бразилии.
- «Динамо» идет в РПЛ 4-м.
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Источник: Sport24