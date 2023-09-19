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    Федотов рассказал, боится ли он потерять Чалова

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о возможном уходе из клуба нападающего Федора Чалова.

    – Головин сказал, что порекомендует Чалова руководству «Монако». Не боитесь потерять Федора?

    – Такова жизнь. Федор выходит на футбольное поле и показывает свой уровень и мастерство. Для него важно расти как футболист. Понимаю, есть другой уровень, и каждый игрок хочет его ощутить.

    – Отпустите, если зимой будет достойное предложение? Он сам говорил, что хотел бы еще раз попробовать свои силы в Европе.

    – Как показывает практика – к этому нужно быть готовым. Когда ЦСКА одержал победу в кубке России и завоевал серебряные медали чемпионата, то стало понятно, что футболисты в том сезоне себя хорошо проявили и будут востребованы на трансферном рынке.

    Мы готовы [к этому], но пока не сложилось.

    • В новом сезоне Чалов забил 6 голов и сделал 1 ассист в 12 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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