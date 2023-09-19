Федотов рассказал, боится ли он потерять Чалова

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о возможном уходе из клуба нападающего Федора Чалова.

– Головин сказал, что порекомендует Чалова руководству «Монако». Не боитесь потерять Федора?

– Такова жизнь. Федор выходит на футбольное поле и показывает свой уровень и мастерство. Для него важно расти как футболист. Понимаю, есть другой уровень, и каждый игрок хочет его ощутить.

– Отпустите, если зимой будет достойное предложение? Он сам говорил, что хотел бы еще раз попробовать свои силы в Европе.

– Как показывает практика – к этому нужно быть готовым. Когда ЦСКА одержал победу в кубке России и завоевал серебряные медали чемпионата, то стало понятно, что футболисты в том сезоне себя хорошо проявили и будут востребованы на трансферном рынке.

Мы готовы [к этому], но пока не сложилось.