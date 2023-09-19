Испанские футболистки продолжают бойкот: они повторно отказались приезжать в сборную

Футболистки сборной Испании продолжают свой бойкот.

Игроки решили не приезжать в сборную в знак протеста после истории с поцелуем Луиса Рубиалеса и Дженнифер Эрмосо.

Их не убедили отставка Рубиалеса и уход главного тренера Хорхе Вильды.

Футболистки требуют провести реформы в федерации футбола страны.

Новый главный тренер сборной Испании Монсеррат Томе повторно вызвала в команду футболисток, объявивших бойкот. В ответ игроки сделали новое заявление, в котором подтвердили нежелание приезжать в сборную.

«Игроки женской футбольной сборной хотят выразить следующее: то, что четко было высказано в нашем прошлом заявлении, без какой-либо возможности для другого толкования, остается в силе. Наше твердое намерение в том, чтобы нас не вызывали в сборную по уважительным для того причинам.

Как элитные профессиональные игроки, мы изучим возможные юридические последствия, которым можем подвергнуться после того, как RFEF включила нас в список, хотя мы просили не вызывать нас по причинам, уже объясненным публично и во всех деталях.

На основании этого мы примем наилучшее решение относительно нашего будущего и нашего блага.

В этом смысле нам представляется уместным указать, что вызов не был сделан своевременно в соответствии со статьей 3.2 Приложения I к Регламенту о статусе и трансферах игроков ФИФА, поэтому, как мы понимаем, RFEF не в состоянии требовать, чтобы мы приехали в сборную.

Мы еще раз сожалеем о том, что наша федерация ставит нас в ситуацию, которой мы бы никогда не хотели», – говорится в совместном заявлении футболисток.