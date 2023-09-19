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    • Испанские футболистки продолжают бойкот: они повторно отказались приезжать в сборную

    Испанские футболистки продолжают бойкот: они повторно отказались приезжать в сборную

    Футболистки сборной Испании продолжают свой бойкот.

    • Игроки решили не приезжать в сборную в знак протеста после истории с поцелуем Луиса Рубиалеса и Дженнифер Эрмосо.
    • Их не убедили отставка Рубиалеса и уход главного тренера Хорхе Вильды.
    • Футболистки требуют провести реформы в федерации футбола страны.

    Новый главный тренер сборной Испании Монсеррат Томе повторно вызвала в команду футболисток, объявивших бойкот. В ответ игроки сделали новое заявление, в котором подтвердили нежелание приезжать в сборную.

    «Игроки женской футбольной сборной хотят выразить следующее: то, что четко было высказано в нашем прошлом заявлении, без какой-либо возможности для другого толкования, остается в силе. Наше твердое намерение в том, чтобы нас не вызывали в сборную по уважительным для того причинам.

    Как элитные профессиональные игроки, мы изучим возможные юридические последствия, которым можем подвергнуться после того, как RFEF включила нас в список, хотя мы просили не вызывать нас по причинам, уже объясненным публично и во всех деталях.

    На основании этого мы примем наилучшее решение относительно нашего будущего и нашего блага.

    В этом смысле нам представляется уместным указать, что вызов не был сделан своевременно в соответствии со статьей 3.2 Приложения I к Регламенту о статусе и трансферах игроков ФИФА, поэтому, как мы понимаем, RFEF не в состоянии требовать, чтобы мы приехали в сборную.

    Мы еще раз сожалеем о том, что наша федерация ставит нас в ситуацию, которой мы бы никогда не хотели», – говорится в совместном заявлении футболисток.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 08:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16239

      Алексей З 5 минут назад

      Ну да , у нас проблем в футболе нет , поэтому предлагают обсуждать скандалы в женском ИСПАНСКОМ футболе. Это их проблемы , что вы блдь всё в чужое лазите ?

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