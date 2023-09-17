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    Комментарий «Сочи» по отставке Хохлова

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался об отставке главного тренера Дмитрия Хохлова.

    • Накануне «Сочи» проиграл в 8-м туре «Спартаку» (0:1).
    • Сочинцы лишь благодаря дополнительным показателям не идут в зоне переходных матчей.
    • Хохлова сменил Александр Точилин.

    «Отставка Хохлова – совместное решение Дмитрия Валерьевича и руководства. Информация о том, что Хохлов подал в отставку, а руководство еe не приняло, не совсем правдива. Вчера состоялся конструктивный разговор, а сегодня утром должны были принимать решение. Но уже всe состоялось – разницы нет», – сказал Рубашко.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5396

      Эном айс 24 минуты назад

      Суть в том,что у Бори Р. высосали столько фартингов на "новые территории" ,что до лампочки ему этот "курортный роман"..
      Судьба несостоявшегося Анжи старательно направляет вектор развития в "лучшую лигу мира".
      Бл..,лучше бы остались в Питере..

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