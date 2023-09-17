Комментарий «Сочи» по отставке Хохлова

Суть в том,что у Бори Р. высосали столько фартингов на "новые территории" ,что до лампочки ему этот "курортный роман"..
Судьба несостоявшегося Анжи старательно направляет вектор развития в "лучшую лигу мира".
Бл..,лучше бы остались в Питере..
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался об отставке главного тренера Дмитрия Хохлова.
- Накануне «Сочи» проиграл в 8-м туре «Спартаку» (0:1).
- Сочинцы лишь благодаря дополнительным показателям не идут в зоне переходных матчей.
- Хохлова сменил Александр Точилин.
«Отставка Хохлова – совместное решение Дмитрия Валерьевича и руководства. Информация о том, что Хохлов подал в отставку, а руководство еe не приняло, не совсем правдива. Вчера состоялся конструктивный разговор, а сегодня утром должны были принимать решение. Но уже всe состоялось – разницы нет», – сказал Рубашко.