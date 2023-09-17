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Комментарий «Сочи» по отставке Хохлова

17 сентября 2023, 14:50
5

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался об отставке главного тренера Дмитрия Хохлова.

  • Накануне «Сочи» проиграл в 8-м туре «Спартаку» (0:1).
  • Сочинцы лишь благодаря дополнительным показателям не идут в зоне переходных матчей.
  • Хохлова сменил Александр Точилин.

«Отставка Хохлова – совместное решение Дмитрия Валерьевича и руководства. Информация о том, что Хохлов подал в отставку, а руководство еe не приняло, не совсем правдива. Вчера состоялся конструктивный разговор, а сегодня утром должны были принимать решение. Но уже всe состоялось – разницы нет», – сказал Рубашко.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи Хохлов Дмитрий
Комментарии (5)
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Эном айс
1694952547
Суть в том,что у Бори Р. высосали столько фартингов на "новые территории" ,что до лампочки ему этот "курортный роман".. Судьба несостоявшегося Анжи старательно направляет вектор развития в "лучшую лигу мира". Бл..,лучше бы остались в Питере..
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Taps
1694954480
Переименовать в "Динамо" Ленинград и вернуть на родину в Питер.
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СПбМерлин
1694962468
Много негативных эмоций в отношении вполне успешного клуба. Да, Хохлов как тренер - пустое место. Убрали правильно. А Точилин? По-моему, мало чем от Хохлова отличается.
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zigbert
1695041673
Иногда смена тренера идет команде на пользу. Но скорей всего здесь более глубокие проблемы.
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