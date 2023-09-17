Комментарий «Сочи» по отставке Хохлова

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался об отставке главного тренера Дмитрия Хохлова.

Накануне «Сочи» проиграл в 8-м туре «Спартаку» (0:1).

Сочинцы лишь благодаря дополнительным показателям не идут в зоне переходных матчей.

Хохлова сменил Александр Точилин.

«Отставка Хохлова – совместное решение Дмитрия Валерьевича и руководства. Информация о том, что Хохлов подал в отставку, а руководство еe не приняло, не совсем правдива. Вчера состоялся конструктивный разговор, а сегодня утром должны были принимать решение. Но уже всe состоялось – разницы нет», – сказал Рубашко.