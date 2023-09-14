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    В «Зените» объяснили исключение Ерохина из заявки на РПЛ

    В «Зените» прокомментировали решение исключить полузащитника Александра Ерохина из заявки команды на сезон РПЛ.

    «Это исключительно технический момент: Александр Ерохин заявляется за дубль «Зенита» для выступления в ФНЛ-2.

    Однако у команд сквозная заявка – абсолютно все игроки «Зенита-2» могут в случае необходимости выйти и сыграть за главную команду сине-бело-голубых», – сообщили в пресс-службе клуба.

    • Ерохин в «Зените» с 2017 года.
    • При нем команда взяла 5 чемпионств подряд.
    • Контракт Ерохина с «Зенитом» рассчитан до лета 2024 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +908

      bratskij 29 минут назад

      Скоро все стадо, что туда перешло за бабки там и будет. У этих упырей одна задача, ни себе, ни людям. Сколько смогу сожру, остальное покусаю. В этом вся помойка.

      0
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      Рейтинг: +4187

      ПалкоВводецъ (returned) > bratskij 24 минуты назад


      Помойка тащится из твоей пасти. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +210

      Amorphis 55 минут назад

      Пора Ерошке 3.14здавать к ЗМС Илюше

      0
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