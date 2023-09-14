В «Зените» объяснили исключение Ерохина из заявки на РПЛ

Скоро все стадо, что туда перешло за бабки там и будет. У этих упырей одна задача, ни себе, ни людям. Сколько смогу сожру, остальное покусаю. В этом вся помойка.
В «Зените» прокомментировали решение исключить полузащитника Александра Ерохина из заявки команды на сезон РПЛ.
«Это исключительно технический момент: Александр Ерохин заявляется за дубль «Зенита» для выступления в ФНЛ-2.
Однако у команд сквозная заявка – абсолютно все игроки «Зенита-2» могут в случае необходимости выйти и сыграть за главную команду сине-бело-голубых», – сообщили в пресс-службе клуба.
- Ерохин в «Зените» с 2017 года.
- При нем команда взяла 5 чемпионств подряд.
- Контракт Ерохина с «Зенитом» рассчитан до лета 2024 года.