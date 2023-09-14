В «Зените» объяснили исключение Ерохина из заявки на РПЛ

В «Зените» прокомментировали решение исключить полузащитника Александра Ерохина из заявки команды на сезон РПЛ.

«Это исключительно технический момент: Александр Ерохин заявляется за дубль «Зенита» для выступления в ФНЛ-2.

Однако у команд сквозная заявка – абсолютно все игроки «Зенита-2» могут в случае необходимости выйти и сыграть за главную команду сине-бело-голубых», – сообщили в пресс-службе клуба.