Топ-3 российских вратаря по версии Черчесова

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов выделил трех лучших голкиперов за всю российскую историю.

– Топ-3 вратаря в истории отечественного футбола, на ваш взгляд?

– Если брать мое поколение – Ринат Дасаев, Игорь Акинфеев, Сергей Овчинников. Еще – Дмитрий Харин.

– Вы ставите Дасаева выше Акинфеева?

– Они разные по стилю, темпераменту. Я бы не ставил сейчас кого-то ниже, кого-то выше… Просто Ринат официально был признан лучшим вратарем мира и это дает какой-то бонус. Ну и мы играли вместе, я старался на него смотреть. А Игорь гениальный вратарь. Есть партнер по команде – Ринат Дасаев, а есть твой игрок, когда ты руководишь командой. И Игорь в этом плане был незаменим в моей команде.