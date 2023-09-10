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    Топ-3 российских вратаря по версии Черчесова

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов выделил трех лучших голкиперов за всю российскую историю.

    – Топ-3 вратаря в истории отечественного футбола, на ваш взгляд?

    – Если брать мое поколение – Ринат Дасаев, Игорь Акинфеев, Сергей Овчинников. Еще – Дмитрий Харин.

    – Вы ставите Дасаева выше Акинфеева?

    – Они разные по стилю, темпераменту. Я бы не ставил сейчас кого-то ниже, кого-то выше… Просто Ринат официально был признан лучшим вратарем мира и это дает какой-то бонус. Ну и мы играли вместе, я старался на него смотреть. А Игорь гениальный вратарь. Есть партнер по команде – Ринат Дасаев, а есть твой игрок, когда ты руководишь командой. И Игорь в этом плане был незаменим в моей команде.

    • Черчесов сам был вратарем.
    • Он без работы с июля, когда был уволен из «Ференцвароша».
    • Черчесов-тренер доводил Россию до четвертьфинала ЧМ-2018.

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    Источник: «РБ Спорт»

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