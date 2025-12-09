Ловчев наехал на тренера вратарей «Краснодара» за его слова про Акинфеева

Евгений Ловчев высказался об игре вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева. Он считает его лицом российского футбола.

«Для меня за последнее десятилетие главным лицом российского футбола является Акинфеев. Это выдающийся мастер. Некоторые говорят, что ему пора заканчивать? Это только он сам может определить.

А когда, например, какой-то тренер вратарей «Краснодара» говорит, что Агкацев и Латышонок лучше Акинфеева, я начинаю искать, кто это такой вообще. Никакой спикер! Что ты обсираешь выдающегося игрока? Сейчас вратарей уровня Акинфеева нет», – сказал Ловчев.