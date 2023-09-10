Список игроков сборной России на матч с Катаром

Сборная России отправилась в Катар на товарищеский матч. Опубликован список футболистов, полетевших в Доху.

Встреча на стадионе ЧМ-2022 «Аль-Жануб» состоится 12 сентября.

Вратари: Михаил Кержаков («Зенит», Санкт-Петербург), Илья Лантратов («Локомотив», Москва), Илья Помазун («Урал», Екатеринбург). Матвей Сафонов («Краснодар»)

Защитники: Сергей Волков («Краснодар»), Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (все – «Спартак», Москва), Артeм Макарчук («Сочи»), Дмитрий Скопинцев («Динамо», Москва), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Максим Глушенков, Артeм Карпукас, Антон Миранчук (все – «Локомотив», Москва), Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Головин («Монако»), Антон Зиньковский («Спартак», Москва), Максим Мухин, Иван Обляков (оба – ЦСКА, Москва), Даниил Фомин («Динамо». Москва), Александр Юшин («Урал», Екатеринбург).

Нападающие: Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Соболев («Спартак», Москва), Фeдор Чалов (ЦСКА, Москва).

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