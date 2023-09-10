Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?

    Список игроков сборной России на матч с Катаром

    Сборная России отправилась в Катар на товарищеский матч. Опубликован список футболистов, полетевших в Доху.

    • Встреча на стадионе ЧМ-2022 «Аль-Жануб» состоится 12 сентября.

    Вратари: Михаил Кержаков («Зенит», Санкт-Петербург), Илья Лантратов («Локомотив», Москва), Илья Помазун («Урал», Екатеринбург). Матвей Сафонов («Краснодар»)

    Защитники: Сергей Волков («Краснодар»), Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (все – «Спартак», Москва), Артeм Макарчук («Сочи»), Дмитрий Скопинцев («Динамо», Москва), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара).

    Полузащитники: Дмитрий Баринов, Максим Глушенков, Артeм Карпукас, Антон Миранчук (все – «Локомотив», Москва), Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Головин («Монако»), Антон Зиньковский («Спартак», Москва), Максим Мухин, Иван Обляков (оба – ЦСКА, Москва), Даниил Фомин («Динамо». Москва), Александр Юшин («Урал», Екатеринбург).

    Нападающие: Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Соболев («Спартак», Москва), Фeдор Чалов (ЦСКА, Москва).

    Новости по теме
    Сборную России в Катаре встретили «Дорогой длинною»
    Заявка сборной России на повторный матч с Египтом 4
    Карпин ответил, кто сильнее – Головин или экс-спартаковец Алекс
    Источник: телеграм-канал сборной России

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:48
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7252

      Из Твери Леха 2 часа назад

      Напы печальные конечно. Можно было и Кокошу прикола ради позвать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6857

      Давид59 7 часов назад

      Зенит представлен "лучшей дыркой" в истории клуба

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 