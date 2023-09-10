Тимощук: «Можем ждать сюрпризы от «Зенита» в оставшиеся дни окна»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук не исключил трансферы в оставшиеся дни окна.

– Малком ушел. Ему активно ищут замену, называются Давид Нерес, Уго Экитике, другие кандидаты. Может, что-то знаете?

– Я вам точно ничего нового по этому поводу не скажу. Трансферная кампания у нас ведется, и селекционная работа проделана очень большая. У нас есть еще четыре дня, поэтому в эти четыре дня все возможно. И, наверное, можем ждать какие-то сюрпризы.