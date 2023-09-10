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    • Тимощук: «Можем ждать сюрпризы от «Зенита» в оставшиеся дни окна»

    Тимощук: «Можем ждать сюрпризы от «Зенита» в оставшиеся дни окна»

    Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук не исключил трансферы в оставшиеся дни окна.

    – Малком ушел. Ему активно ищут замену, называются Давид Нерес, Уго Экитике, другие кандидаты. Может, что-то знаете?

    – Я вам точно ничего нового по этому поводу не скажу. Трансферная кампания у нас ведется, и селекционная работа проделана очень большая. У нас есть еще четыре дня, поэтому в эти четыре дня все возможно. И, наверное, можем ждать какие-то сюрпризы.

    • Окно в РПЛ закроется 14 сентября.
    • Малком в июле продан «Аль-Хилялю» за 60 миллионов евро.
    • «Зенит» делит 2-е место РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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